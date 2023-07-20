"Сокол" возобновил тренировки в Киеве: фото
Столичный "Сокол" под руководством Олега Шафаренко начал полноценную подготовку к хоккейному сезону 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.
Чемпион Украины дал старт тренировочному процессу за пределами льда. В данный момент "соколята" восстанавливают соревновательные физические кондиции.
Под руководством Шафаренко и его ассистента Константина Симчука занимаются 25 хоккеистов. Правда, четверо из них вскоре отбудут в лагеря зарубежных клубов. В частности, защитник Иван Сысак уедет в венгерский "Дунайварош".
В статусе полноценных исполнителей "Сокола" тренируется 21 хоккеист. Наряду с ветераном-рекордсменом Бабинцем занимаются и летние новички команды – Филимонов, Явный, Захаров, Ромащенко и Бородай. Голкипер Богдан Дьяченко после аренды перебрался в ряды киевлян окончательно.
Список хоккеистов на тренировках "Сокола":
вратарь: Дьяченко
защитники: Толстушко, Горлушко, Гайдук, Филимонов, Полоницкий, Явный, Бондарев, Евсейчик
нападающие: Бабинец, Благой, Янишевский, Чердак, Захаров, Качан, Ромащенко, Бородай, Жеребко, Слюсар, Костромитин, Говорушко
К слову, ранее Шафаренко во второй раз возглавил "Сокол" после годовой паузы.
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