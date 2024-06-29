Axios рассказало, кто может подтолкнуть Байдена сняться с выборов
На решение президента США Джо Байдена об участии в предвыборной гонке может повлиять его семья и ближайшее окружение. В частности его жена и первая леди США Джилл Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Axios.
"Единственный способ, которым Байден отойдет в сторону, несмотря на его провал в дебатах, - если та самая небольшая группа пожизненных поклонников, способствовавших его баллотированию, внезапно решит, что пора ему объявить о своем уходе", - говорится в публикации Axios.
Как пишет Axios, речь идет о Джилл Байден, младшей сестре президента Валерии Байден, а также Тэде Кауфмане - давнем друге и постоянном советнике Байдена. Также на решение президента влияет небольшая группа советников Белого дома.
"Этот "кухонный кабинет", существующий десятилетиями, действует как большая семья и совет старейшин. Только эти союзники оказывают влияние на большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена", - объясняется в публикации Axios.
По данным Axios, окружение Байдена считает, что в случае продолжения участия в избирательной гонке у него есть больше шансов победить, чем у вице-президента Камалы Харрис, которую некоторые голоса в США предлагают выдвинуть вместо Байдена.
"Эти союзники тайком считают, что Харрис будет трудно привлечь на свою сторону колеблющихся умеренных избирателей, и это повысит шансы Дональда Трампа", - отмечает Axios.
Провал Байдена на дебатах с Трампом
В начале ноября 2024 года в США пройдут президентские выборы. На этой неделе состоялись первые теледебаты между кандидатами в президенты США - Джо Байденом и Дональдом Трампом.
По итогам дебатов 67% зрителей признали, что Трамп переиграл Байдена, а 33% считали, что лучше выступил действующий президент США.
После этого редакция издания The New York Times призвала Демократическую партию США выдвинуть другого кандидата в президенты вместо Байдена, чтобы предотвратить победу Трампа на выборах.
Подробнее об основных выводах из президентских дебатов в США - читайте в материале РБК-Украина.
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