Где находится Доброполье и чем оно важно: карта и факты

Где находится Доброполье и чем важен город

Доброполье получило статус города с 1953 года и прославилось как центр крупного угольного региона, где есть крупнейшие на Донбассе залежи каменного угля.

Город расположен в юго-западной части Донецкой области Украины, примерно в 80 километрах от Краматорска и около 100 километров от Донецка. Севернее города течет река Водяная.

Основная отрасль промышленности - добыча каменного угля ("Добропольеуголь" - одно из крупнейших предприятий отрасли). Недавно из-за российского обстрела была выведена из строя подстанция мощностью 110 киловатт. Вследствие удара по шахте началось затопление рудников.

Населенный пункт входит в состав Покровского района и имеет развитую транспортную инфраструктуру, соединяющую его с основными городами области.

В городе есть одна больница, 7 медпунктов, 8 общеобразовательных школ, Центр культуры и досуга, 7 библиотек, 2 парка отдыха.

Карта: Доброполье Донецкой области на карте DeepState

Ситуацию в направлении Доброполья ухудшается

Накануне, аналитики украинского проекта DeepState сообщили об активном продвижении российских войск на северном отрезке между Добропольем и Дружковкой.

По данным аналитиков, оккупанты закрепляются в Кучеровом Яру, Золотом Колодце и Веселом, пытаясь обходить украинские фортификации и создавать плацдармы для дальнейшего наступления.

В DeepState предположили, что в случае сохранения нынешней динамики боев Доброполье может оказаться под угрозой захвата раньше, чем Покровск.