Где запрещено курить в Украине: полиция напомнила список мест

В Украине запрещено уже несколько лет действует антитабачный закон.
О том, в каких местах запрещено курить, сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.
Правоохранители напомнили, что курение является только вредным для здоровья, а еще и может понести за собой административную ответственность. Речь о случаях, когда курят в запрещенных для этого местах.
Напоминаем вам, где не стоит курить табачные изделия и электронные папиросы:
"За курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, предусмотрена административная ответственность по ст. 175-1 КУоАП", - сказано в сообщении.
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