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Где запрещено курить в Украине: полиция напомнила список мест

Иллюстративное фото: украинца напомнили, где запрещено курить (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине запрещено уже несколько лет действует антитабачный закон.

О том, в каких местах запрещено курить, сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

Правоохранители напомнили, что курение является только вредным для здоровья, а еще и может понести за собой административную ответственность. Речь о случаях, когда курят в запрещенных для этого местах.

Напоминаем вам, где не стоит курить табачные изделия и электронные папиросы:

  • на детских площадках;
  • на остановках общественного и в транспорте общего пользования;
  • в подземных переходах;
  • в аэропортах и на вокзалах;
  • в помещениях заведений ресторанного хозяйства, гостиниц и общежитий;
  • в помещениях и территории заведений здравоохранения, учебных заведений и учреждений физической культуры;
  • в подъездах жилых домов;
  • в лифтах и таксофонах;
  • в помещениях органов государственной и местного самоуправления.

"За курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, предусмотрена административная ответственность по ст. 175-1 КУоАП", - сказано в сообщении.

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