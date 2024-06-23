Де заборонено палити в Україні: поліція нагадала перелік місць

В Україні заборонено вже декілька років діє антитютюновий закон.
Про те, у яких місцях заборонено палити розповідає повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.
Правоохоронці нагадали, що куріння е лише шкідливе для здоров'я, а ще й може понести за собою адміністративну відповідальність. Мова про випадки, коли палять у заборонених для цього місцях.
Нагадуємо вам, де не варто курити тютюнові вироби та електронні цигарки:
"За куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом передбачена адміністративна відповідальність за ст. 175-1 КУпАП", - сказано в повідомленні.
Раніше РБК-Україна розповідало, чи можуть оштрафувати водія за паркування у дворі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.