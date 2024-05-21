Штрафы за парковку во дворе: где точно нельзя ставить машину

По правилам дорожного движения в Украине, есть четкий список мест, где запрещена парковка автомобилей. За парковку или стоянку в неположенных для этого местах выписываются штрафы.

В комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко рассказывает, предусмотрена ли ответственность водителя за парковку во дворах жилых домов и где еще запрещена парковка и стоянка.

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Где нельзя парковать авто: список мест

Законами Украины прямо не запрещена парковка транспортных средств во дворах многоквартирных жилых домов.

"При этом парковка транспортного средства не должна создавать препятствий жильцам и гостям многоквартирного жилого дома", – объясняет Евгений Булименко.

Правила дорожного движения предусматривают определенные места, где запрещена парковка транспортных средств.

"Так, парковка запрещена в местах, где запрещена остановка транспортных средств, а именно – на железнодорожных переездах, на трамвайных путях (кроме случаев, обусловленных пунктом 15.8 этих Правил), на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях, на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении", – говорит адвокат.

Нельзя парковать машину на перекрестках и ближе 10 метров от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса.

Фото: Парковать автомобили запрещается во многих местах на дороге и не только (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также запрещается парковка в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров, ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств.

А когда их нет – ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон, ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам.

"Запрещается парковать автомобиль в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства, а также где автомобиль закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки, ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда", – отмечает Булименко.

Где запрещается стоянка автомобилей

в местах, где запрещена остановка;

на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);

на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 метров;

ближе 50 метров от железнодорожных переездов;

вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 метров хотя бы в одном направлении движения;

в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;

ближе 5 метров от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;

на газонах.

Какие штрафы и сколько стоит парковка в Киеве

"Нарушение правил парковки транспортных средств влечет наложение штрафа в двадцатикратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию той площадкой для платной парковки транспортных средств, на которой находится авто в момент нарушения", – обращает внимание специалист.

Сколько стоит городская парковка в Киеве:

I зона (центральная часть города) – 35 грн/час;

II зона (более отдаленные центральные районы, а также парковка торговых центров, привокзальная зона и другие) – 25 грн/час;

III зона (остальные парковочные места) – 5 грн/час.

Цены за парковку в Киеве могут варьироваться от 5 до 35 гривен в час в зависимости от месторасположения парковки. Таким образом, штрафы за нарушение правил парковки автомобилей могут составлять от 100 до 700 гривен.