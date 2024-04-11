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Где украинцы хранят свои сбережения: рейтинг банков по вкладам

Фото: в двух госбанках хранится больше всего денег украинцев (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 марта 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 71 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 679,4 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 386,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 185,4 млрд гривен, на третьем частный Универсал Банк - 65,1 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 59,6 млрд гривен,  частный ПУМБ - 47,2 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 46,5 млрд гривен.

Депозиты в банках

Напомним, Национальный банк Украины вводит дополнительные меры для усиления конкуренции банков за срочные депозиты населения и повышения ставок.

В марте 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,3% годовых. Ставки по новым депозитам в валюте - 1,0%.

 

В январе - марте 2024 года большинство украинских банков ожидают снижения стоимости всех депозитов. Удешевления средств корпораций ожидают 69% респондентов, а средств населения - 50%.

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