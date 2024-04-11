Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Банки Украины в марте 2024 года снизили ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам также снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Ставки по кредитам

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2024 года в национальной валюте составляли 34,5% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.

Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 3,0% до 4,9% годовых.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 236 млрд гривен.

Ставки по депозитам

Ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 11,4% до 11,3% годовых. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Депозитный портфель банков для населения вырос на 1,3% до 1,079 трлн гривен и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривен).