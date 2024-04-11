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Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Украина, Четверг 11 апреля 2024 09:20
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Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения Фото: банки кредитуют население под 34,5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины в марте 2024 года снизили ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам также снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

Ставки по кредитам

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2024 года в национальной валюте составляли 34,5% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.

Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 3,0% до 4,9% годовых.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 236 млрд гривен.

Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Ставки по депозитам

Ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 11,4% до 11,3% годовых. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Депозитный портфель банков для населения вырос на 1,3% до 1,079 трлн гривен и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривен).

Банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Напомним, НБУ в 2023 году начал цикл снижения учетной ставки, опустив ее с 25% до 15%. В марте НБУ снизил ставку до 14,5%. От учетной ставки зависит стоимость денег в Украине. А главное, от нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на 1,5 п. п. - до 17,5%.

По данным НБУ, ставки по гривневым кредитам физическим лицам в среднем оставались около 30% годовых.

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