UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Де українці зберігають свої заощадження: рейтинг банків за вкладами

Фото: у двох держбанках зберігається найбільше грошей українців (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 березня 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 71 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 679,4 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 386,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 185,4 млрд гривень, на третьому приватний Універсал Банк - 65,1 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 59,6 млрд гривень, приватний ПУМБ – 47,2 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк) – 46,5 млрд гривень.

Депозити у банках

Нагадаємо, Національний банк України запроваджує додаткові заходи для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення та підвищення ставок.

У березні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,3% річних. Ставки за новими депозитами у валюті – 1,0%.

 

У січні-березні 2024 року більшість українських банків очікують зниження вартості всіх депозитів . На здешевлення коштів корпорацій очікують 69% респондентів, а коштів населення - 50%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниБанки