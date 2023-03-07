Где украинцы хранят свои сбережения: рейтинг банков

По состоянию на 1 февраля 2023 года в 67 банках хранилось 929,1 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 590,7 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 329,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Национальный банк лишит банки возможности зарабатывать на остатках с текущих счетов населения с помощью повышения нормы резервирования банков по текущим средствам в феврале-марте.

Отметим, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их число сократилось на 1 349 (на 20,2%).