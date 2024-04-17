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Где в Украине похолодает. Синоптик дала прогноз на завтра

Украина, Среда 17 апреля 2024 13:59
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Где в Украине похолодает. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: синоптик дала прогноз на 18 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине завтра, 18 апреля, будет очень разной в зависимости от региона. Так, местами резко похолодает, в Карпатах даже выпадет снег, а где-то тепло сохранится. но не без дождей и даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где ждать похолодания

По данным синоптика, похолодание больше касается западных областей, северных и значительной части центра.

"Завтра, 18 апреля, там в течение дня ожидается +6...+12 градусов", - рассказала она.

Где сохранится тепло

В то же время на востоке продлится лето, +24...+29 градусов.

"Также тепло будет в Днепре и Кропивницком с районами, обычно также на юге, днем +19...+22, местами до +24 градусов, разве что в Одесской области свежее, +17...+19 градусов", - отметила Диденко.

Грозы и дожди, в Карпатах снег

Дожди из-за циклона и атмосферных фронтов пройдут в четверг практически повсюду, еще с сильным ветром, в Карпатах будет идти снег.

"На востоке осадки, разве что местами, а на юге будут солнечные прояснения. Там, где теплее - прогремят грозы", - предупредила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 18 апреля снова холодно и дожди, еще и порывистый, к сильному, ветер. Максимальная температура воздуха будет колебаться завтра около +7 градусов.

Ранее РБК-Украина рассказывало о погоде на рабочую неделю в Украине.

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