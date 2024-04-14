Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Погода на 15 апреля

В понедельник, 15 апреля, в Украине в большей части регионов ожидаются осадки. В частности, кроткровременные дожди ожидаются в Киеве. Грозы к этим осадкам добавятся в большинстве регионов, в частности, на западе, севере и востоке. Только на юге будет без "воды". В тоже время пасмурную погоду здесь никто не отменял.

Что касается температуры, то в дождливой части Украины ночью будет в большинстве регионов в пределах +8...+6 градусов, днем +13...21 градусов. Причем на западе будет холоднее всего. На юге ожидается ночью +10...+15 градусов, днем +23...+25 градусов.

Погода на 16 апреля

Погода во вторник, 16 апреля, в Украине не будет особо отличаться от предыдущего дня. Правда, восточные регионы перейдут в недождливую зону. На юге, севере и западе сохранится такая же погода, что и днем ранее. Грозы ожидаются повсеместно в тех регионах, где будут осадки.

По температуре - ночью в большинстве регионов показатели не поднимутся выше +10 градусов, но и не опустятся ниже +8 градусов. Днем максимально по всей Украине будет до +26...+28 градусов. В частности, это касается востока, юга, центра. Холодом повеет на западе, днем +18...+19 градусов.

Погода на 17 апреля

Осадки продолжат двигаться, "завоевывая" все большую часть территории. Так, кроме запада и центра, где к дождям, уже будто по традиции, добавятся местами грозы, осадки накроют часть востока - Харьковскую область и юга - Одесскую и Николаевскую области. На всей территории Украины будет пасмурно.

На западе будет еще холоднее, чем в предыдущие дни, в частности ночью, +5...+7 градусов. На севере теплее, но не намного ночью - +11...+13 градусов. Местами ночью стоит ожидать и до +15. Днем, например, на западе, похолодание задержится, до +8..+10 градусов. В центре будет до +19, а на остальной территории - до +27 градусов.

Погода на 18 апреля

В этот день задождит основательно. Умеренные или кроткосрочные дожди накроют всю Украину. В частности, наступая с запада, умеренные дожди дойдут до Одесской области, центра Украины и даже в Днепропетровскую область. Солнце правда, несмотря на дождь, немного выглянет на востоке и юге. На западе ночью будет все также холоднее, причем еще больше, чем в предыдущие дни - +3...+5 градусов с переходом на центральные области, днем - +6...+8 градусов. На остальной территории тоже ощутимо похолодает, ночью - +9...+11 гррадусов. Вообще в этот день будет теплее на тех территориях, которые расположены ближе к востоку. Например, в той же Одесской области днем будет +15...+17, а уже в Херсонской - +21..+23. В восточных областях днем ожидается до +27.

Погода на 19 апреля

Уже в пятницу, 19 апреля, осадки уйдут с метеорогической карты. Несмотря на то, что будет пасмурно, нигде и не капнет. В тоже время на западе сохранится холодная погода с теми же +3..+5 градусами ночью и до +12 градусов днем. В центре и на севере днем и ночью будет теплее, правда не больше, чем на +1...+2 градуса. Интересно, что на востоке будет теплее всего, до +21 градуса днем и ночью до +11, исходя из ранее озвученного правила - чем восточнее, тем теплее.