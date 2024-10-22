Работа с "бронью": что предлагают соискателям и сколько платят

Вакансии с бронью от мобилизации на сегодня есть во многих сферах рынка труда Украины. Эту опцию могут предложить своим работникам предприятия критической инфраструктуры, оборонного сектора, а также компании, важные для функционирования экономики.

Подробнее о вакансиях с бронированием, где их больше всего и какие зарплаты предлагают, – в материале РБК-Украина .

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Кому дают бронь от мобилизации

Во время полномасштабной войны государство предоставляет ряду предприятий возможность забронировать военнообязанных работников от мобилизации в ряды Сил обороны.

Бронь от мобилизации (призыва) предусматривается для сотрудников предприятий, компаний, учреждений или организаций, которые обеспечивают потребности ВСУ, критически важны для обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования экономики.

Правительством утвержден ряд критериев, которым должно соответствовать предприятие для получения возможности бронирования.

Большинство бизнесов могут забронировать до 50% работников, но в оборонно-промышленном комплексе и энергетике правительство разрешило бронирование 100% сотрудников. К тому же, сейчас рассматривается внедрение модели "экономического бронирования". Более подробно об этом РБК-Украина писало в отдельном материале.

В то же время отсрочку от призыва могут получить только военнообязанные украинцы, которые обновили свои учетные данные, не находятся в розыске и имеют военно-учетный документ.

Важно отметить, что с 20 октября до 15 ноября 2024 прекращена работа услуги электронного бронирования через "Дию" из-за проведения аудита. За это время в правительстве намерены пересмотреть перечни предприятий и организаций, которым разрешено бронирование.

Где больше всего вакансий с бронированием

Для работодателей опция "брони" сотрудников является одним из путей преодоления нехватки кадров, которая возникла во время широкомасштабного вторжения. Поэтому на популярных сайтах поиска работы компании активно размещают вакансии, указывая возможность предоставления бронирования от призыва.

К примеру, 21 октября на Work.ua было размещено 7056 таких вакансий, на robota.ua насчитывалось 3226 объявлений.

По количеству вакансий с бронированием лидируют следующие сферы:

Рабочие специальности, производство – 2289

Логистика, состав, ВЭД – 907

Строительство, архитектура – ​​783

Администрация, руководство среднего звена – 780

Розничная торговля – 748

Транспорт, автобизнес – 737

Медицина, фармацевтика – 705

Продажа, закупка – 623

Сфера обслуживания – 609

Телекоммуникации и связь – 571

Зарплаты и требования к соискателям

По данным кадрового портала Work.ua, наибольшее количество вакансий с бронированием размещено в категории "Рабочие специальности, производство". Работодатели ищут газосварщиков, комплектовщиков, грузчиков и т.д.

На производство в Днепре нужны операторы станков с ЧПУ, фрезеровщики. Предлагают зарплату на уровне 50-70 тыс. грн, от кандидатов ожидают наличия опыта работы на подобном оборудовании, умение читать чертежи.

Скриншот work.ua

Предоставление отсрочки от мобилизации указывают в вакансии помощника оператора на АЗК. График работы в дневную смену ​​2/2 или сутки 1/3. Предлагают зарплату 12,5-15,5 тыс. грн. Требования к кандидату: коммуникабельность, вежливость, ответственность.

Скриншот work.ua

Возможность бронирования есть для работников пищевой промышленности (пекарей, формовщиков теста).

На robota.ua размещены вакансии пекарей на производство хлебобулочных изделий с зарплатой до 20 тыс. грн. Приветствуется наличие опыта на аналогичной должности.

Скриншот robota.ua

Большое количество предложений работы для водителей также предусматривают бронь. По таким вакансиям обязательно наличие водительского удостоверения соответствующей категории и опыт работы. Ищут водителей авто на строительство, грузовые и пассажирские перевозки. Зарплаты стартуют от 20 тыс. грн.

Скриншот robota.ua

Сеть магазинов бытовой техники "Фокстрот" в вакансиях продавца-консультанта также указывает возможность бронирования работников.

Гарантированный уровень зарплаты 12 тыс. грн, действует система бонусов и поощрений, с которыми уровень оплаты может достигать 18-36 тыс. грн. Есть программы обучения, для сотрудников действуют скидки на технику

Скриншот work.ua

По вакансии строителя с бронированием в Луцке предлагают зарплату от 40,3 тыс. грн. Работа вахтовым методом, обеспечивают жильем и спецодеждой, возмещают средства на проезд.

Скриншот work.ua

В категории "Строительство, архитектура" также востребованы инженеры-проектировщики, инженеры-энергетики, сметчики.

От кандидатов ожидают наличия профильного образования и опыта, умения работы со специализированным программным обеспечением. Работодатели указывают возможность бронирования от мобилизации, а средняя зарплата в отрасли по Украине составляет 25 тыс. грн.

При подготовке материала использовались: постановления Кабинета министров Украины №650 от 5 июня 2024, № 1125 от 1 октября 2024, данные порталов поиска работы Work.ua и robota.ua.