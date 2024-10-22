Безумные зарплаты и дефицит кадров: что происходит на рынке труда Украины

Второй месяц подряд украинский рынок труда бьет рекорды по количеству предложений работы. Война и миграция вымыли многих специалистов из разных сфер, поэтому для некоторых категорий работников, которым до полномасштабного вторжения было труднее найти работу, открылось окно возможностей. Кроме того, спрос на топ-менеджеров и высококвалифицированных специалистов также растет.

Рекордное количество вакансий

В сентябре в Украине было зафиксировано рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Так, в прошлом месяце работодатели разместили на платформе поиска работы Work.ua 117 683 вакансий. На 18 октября там размещено 110 603 вакансии. Сайт-конкурент Robota.ua в тот же день разместил на сайте 111 219 актуальных вакансий от 38 121 компании.

По количеству предложений по трудоустройству рынок труда сейчас повторяет картину последнего года до широкомасштабной войны. Однако восстановление неравномерно: ситуация на западе и в центре страны значительно отличается от динамики в прифронтовых регионах.

На сложную ситуацию на рынке труда указал Национальный банк в своем макроэкономическом и монетарном обзоре за октябрь этого года. Количество новых вакансий по сравнению с 2023 годом продолжает расти. Но хотя падение количества новых резюме прекратилось, наблюдается значительный дефицит работников. Это приводит к повышению зарплат, однако с учетом инфляции темпы роста реальных заработков замедлились.

Кого и где ищут работодатели

Количество вакансий в сентябре 2024 года к февралю 2022-го, по данным Work.ua, рекордно выросло на Закарпатье (205%), тогда как, например, в Луганской области было нулевое предложение работы, обусловленное боевыми действиями и оккупацией региона. Больше всего предложений по работе в сентябре и октябре – в Киевской области.

Лидерство по количеству вакансий удерживает сфера обслуживания – 21 164 предложений, +3% к августу. Увеличилось число предложений в категории "Логистика, склад, ВЭД" (+5%) и "Рабочие специальности, производство" (+4%).

Что касается наибольшего прироста вакансий в сентябре против августа, то наибольший процент показали финансы и банки, охрана и безопасность (6%), на один процент отстает "Логистика, склад, ВЭД" и "СМИ, издательство и полиграфия". Далее следуют рабочие и производственные специальности (4%). Аналогичный процент прироста показала работа для творческих людей и в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. По 3% роста имеют: сфера обслуживания, строительство и архитектура, а также маркетинг, реклама и PR.

По данным Нацбанка, количество объявлений о вакансиях в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей значительно превышало прошлогодний показатель, тогда как в сфере ИТ – существенно сократилось. Также, добавляют в НБУ, спрос оставался угнетенным в образовании, дизайне, искусстве и культуре.

При этом впервые за несколько месяцев произошло увеличение количества предложений по дистанционной работе, которое выросло на 3%. Именно за удаленные вакансии соискатели конкурируют наиболее активно.

В сентябре также стало больше работы для студентов (+5%) и людей без опыта (+4%). Синхронно с ростом количества вакансий на рынке труда прибавилось работы для ветеранов (+3%), людей с инвалидностью и пенсионеров (+2%).

Но самый большой рост в отдельных категориях вакансий видим среди предложений работы с бронированием – (+)16% к августу.

Какие отрасли выбирают кандидаты

В первый месяц осени на портале поиска работы Work.ua люди обновили или создали более 215 тысяч резюме, что стало годовым рекордом. По сравнению с августом число претендентов на работу выросло на 13%. Также на 5% увеличилось количество отзывов. Однако поскольку сейчас на рынке труда есть широкий выбор вакансий, это обусловило не слишком высокие показатели конкуренции.

Больше всего претендентов, по сравнению с последним месяцем лета, в Хмельницкой (+18%), Закарпатской и Волынской (+17%), Черниговской и Киевской (+16%) областях.

Чаще всего людей интересует работа в следующих категориях:

СМИ, издательство, полиграфия;

IT, компьютеры, Интернет;

Топ-менеджмент, руководство высшего звена;

Дизайн, творчество;

Маркетинг, реклама, PR.

В настоящее время тенденция указывает на то, что соискатели в разы активнее откликаются на предложения работы в онлайн-режиме. Но интерес к рабочим специальностям тоже существенно растет. К примеру, работу в этой сфере в сентябре искали на 20% больше людей, чем месяцем ранее.

Где и насколько выросли зарплаты

В сентябре рыночный размер средней зарплаты не изменился и составлял 21,5 тыс. грн. Показатель зарплатной медианы сместился в сторону роста в Киевской (24 тыс. грн) и Львовской (21,5 тыс. грн), а в Харьковской области наоборот снизился (19,1 тыс. грн). В целом, по данным Work.ua, заработные платы с августа 2023 по август 2024 в среднем по Украине выросли на 19%.

Тем не менее, цифры медианной заработной платы, публикуемые Robota.ua, значительно отличаются и составляют 14,8 тыс. грн. Следует отметить, что этот показатель основывается на данных, указанных в вакансиях. Но некоторые компании не пишут конкретную зарплату, а обсуждают ее сумму на собеседованиях с кандидатами.

Традиционно уровень зарплаты отличается в зависимости от региона – больше всего зарабатывают в Киеве, а меньше всего – в Черниговской и Сумской областях. Однако медианная заработная плата также показывает рост во многих областях.

К примеру, в Киеве она поднялась с 19,25 тыс. грн в январе до 21,1 тыс. грн в августе. Львовская область демонстрирует схожую динамику – рост с 18,5 до 20,5 тыс. грн. Заметнее всего оплата труда увеличилась в Херсонской области – с 15 до 20 тыс. грн. При этом совсем не изменилось медианное значение зарплаты в Закарпатской области – и в январе, и в августе этого года она составила 19 тыс. грн.

По данным НБУ, в I квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,7% в годовом исчислении. Высокие темпы роста зарплат сохранились и во ІІ квартале.

Также видим рост средних зарплат в некоторых категориях:

Охрана, безопасность – 45 тыс. грн, +13% к августу;

Страхование – 25 тыс. грн, +5%;

Управление персоналом, HR – 25 тыс. грн, +4%;

Телекоммуникации и связь – 24,9 грн, +4%;

Строительство, архитектура – 26 тыс. грн, +4%.

Самыми прибыльными профессиями (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) являются эндодонтист (55 тыс. грн), водитель-международник (50 тыс. грн), рихтовщик (45 тыс. грн), бурильщик, медиапродюсер, риэлтор, тонировщик ( 40 тыс. грн).

Дефицит кадров остается большим

В настоящее время 74% компаний в Украине испытывают дефицит кадров, говорится в исследовании рынка труда, проведенном Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА). Этот показатель повысился на 55%, по сравнению с периодом осени 2023 года. Более 60% участников исследования – это международный бизнес. Половина из них являются представителями крупного, 43% – среднего и 7% – малого бизнеса.

Кроме того, миграция за границу и мобилизационные процессы привели к сокращению предложения рабочей силы.

Согласно опросу предприятий, проводимому Институтом экономических исследований и политических консультаций, нехватку работников как препятствие для ведения бизнеса отмечают 63% опрошенных. Это второй по значимости показатель после перебоев с электроэнергией. В августе 52,6% предприятий испытывали проблемы с поиском квалифицированных кадров и 39,7% испытывали недостаток неквалифицированных работников.

По информации Центра Разумкова, главными вызовами для работодателей стали:

Мобилизация работников – 73%;

Дефицит кадров – 53%;

Отток квалифицированных кадров за границу – 47%.

Новые вызовы и возможности

Дефицит кадров заставляет работодателей все чаще предлагать вакансии соискателям без опыта. По данным Work.ua, среди всех вакансий в сентябре 43% предназначались для кандидатов, не имеющих опыта работы. Для сравнения, в сентябре 2023-го их было 36%.

Одним из решений для преодоления кадрового кризиса, вызванного полномасштабной войной, может стать переквалификация разных социально-демографических групп, говорится в исследовании Deloitte Ukraine и Gradus Research. Так, 45% опрошенных женщин рассматривают возможность получить новую специальность, считающуюся мужской.

К примеру, на сайте "OLX Работа" киевская компания, специализирующаяся на грузовых перевозках, ищет женщину водителя-дальнобойщика с зарплатой от 40 до 80 тыс. грн. Среди требований к претендентке – наличие заграничного биометрического паспорта, ведь грузы нужно будет доставлять в Великобританию.

По словам замминистра экономики Татьяны Бережной, если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллионов работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов. Чтобы обеспечить ежегодный рост ВВП к 2030 году на 7%, Украине необходимо дополнительно 4,5 миллиона работников.