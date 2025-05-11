Где в Украине есть залежи редкоземельных металлов: названы главные регионы

Редкоземельные металлы - это группа из 17 химических элементов, включая тяжелые и легкие лантаноиды и скандий. Несмотря на название, они не являются крайне редкими, но имеют низкие концентрации в природе, что затрудняет их добычу.

Их главная ценность - в критическом значении для современных технологий, в частности экологически чистых производств, оборонной отрасли и электроники.

В Украине имеются перспективные залежи редкоземельных ресурсов. В Житомирской и Черкаской областях скандий встречается в титан-носителях и отходах уранового производства.

Пержанское месторождение содержит иттрий и иттербий, Ястребецкое - циркон, флюорит и металлы группы лантаноидов.

Восточное Приазовье является одной из главных зон перспектив. Здесь расположены Мазуровское и Азовское месторождения - последнее является уникальным в своей комплексности: цирконий, лантан, цезий, неодим - все в одном месте.

В Петрово-Гнутовском месторождении найдены богатые залежи паризита - редкого минерала с церием, а в Новополтавском - апатита с итрием, самарием, тербием, европием и другими.