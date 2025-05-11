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Где в Украине есть залежи редкоземельных металлов: названы главные регионы

Фото: Украинские регионы с крупнейшими залежами редкоземельных металлов (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

В Украине есть значительные залежи редкоземельных металлов, которые имеют большое значение для современных технологий. Главные месторождения сосредоточены в Житомирской, Черкасской областях и Восточном Приазовье.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.

Редкоземельные металлы - это группа из 17 химических элементов, включая тяжелые и легкие лантаноиды и скандий. Несмотря на название, они не являются крайне редкими, но имеют низкие концентрации в природе, что затрудняет их добычу.

Их главная ценность - в критическом значении для современных технологий, в частности экологически чистых производств, оборонной отрасли и электроники.

В Украине имеются перспективные залежи редкоземельных ресурсов. В Житомирской  и Черкаской областях скандий встречается в титан-носителях и отходах уранового производства.

Пержанское месторождение содержит иттрий и иттербий, Ястребецкое - циркон, флюорит и металлы группы лантаноидов.

Восточное Приазовье является одной из главных зон перспектив. Здесь расположены Мазуровское и Азовское месторождения - последнее является уникальным в своей комплексности: цирконий, лантан, цезий, неодим - все в одном месте.

В Петрово-Гнутовском месторождении найдены богатые залежи паризита - редкого минерала с церием, а в Новополтавском - апатита с итрием, самарием, тербием, европием и другими.

Редкоземельные металлы

Украина имеет значительные запасы металлов, в частности лития, титана, графита и урана, что делает ее важным игроком на мировом рынке.

Однако, несмотря на наличие ресурсов, добыча лития и других редкоземельных металлов в Украине все еще находится на этапе изучения и обсуждения. В то же время, международное сообщество активно заинтересовано в украинских ресурсах, в частности США.

Президент Дональд Трамп выражал желание заключить соглашение о доступе к украинским редкоземельным металлам в обмен на дальнейшую военную и экономическую поддержку.

Впоследствии, Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение об экономическом сотрудничестве ("соглашение о недрах"). Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности - это закреплено соглашением.

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