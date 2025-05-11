Де в Україні є поклади рідкісноземельних металів: названо головні регіони

Рідкісноземельні метали - це група з 17 хімічних елементів, включно з важкими й легкими лантаноїдами та скандієм. Попри назву, вони не є вкрай рідкісними, але мають низькі концентрації в природі, що ускладнює їх видобуток.

Їх головна цінність - у критичному значенні для сучасних технологій, зокрема екологічно чистих виробництв, оборонної галузі та електроніки.

В Україні наявні перспективні поклади рідкісноземельних ресурсів. На Житомирщині та Черкащині скандій зустрічається у титан-носіях і відходах уранового виробництва.

Пержанське родвище містить ітрій і ітербій, Ястребецьке - циркон, флюорит і метали групи лантаноїдів.

Східне Приазов’я є однією з головних зон перспектив. Тут розташовані Мазурівське та Азовське родовища - останнє є унікальним у своїй комплексності: цирконій, лантан, цезій, неодим - усе в одному місці.

В Петрово-Гнутівському родовищі знайдено багаті поклади паризиту - рідкісного мінералу з церієм, а в Новополтавському - апатиту з ітрієм, самарієм, тербієм, європієм та іншими.