Де в Україні є поклади рідкісноземельних металів: названо головні регіони

В Україні є значні поклади рідкісноземельних металів, які мають велике значення для сучасних технологій. Головні родовища зосереджені в Житомирській, Черкаській областях та Східному Приазов'ї.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла доктор геологічних наук, завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.
Рідкісноземельні метали - це група з 17 хімічних елементів, включно з важкими й легкими лантаноїдами та скандієм. Попри назву, вони не є вкрай рідкісними, але мають низькі концентрації в природі, що ускладнює їх видобуток.
Їх головна цінність - у критичному значенні для сучасних технологій, зокрема екологічно чистих виробництв, оборонної галузі та електроніки.
В Україні наявні перспективні поклади рідкісноземельних ресурсів. На Житомирщині та Черкащині скандій зустрічається у титан-носіях і відходах уранового виробництва.
Пержанське родвище містить ітрій і ітербій, Ястребецьке - циркон, флюорит і метали групи лантаноїдів.
Східне Приазов’я є однією з головних зон перспектив. Тут розташовані Мазурівське та Азовське родовища - останнє є унікальним у своїй комплексності: цирконій, лантан, цезій, неодим - усе в одному місці.
В Петрово-Гнутівському родовищі знайдено багаті поклади паризиту - рідкісного мінералу з церієм, а в Новополтавському - апатиту з ітрієм, самарієм, тербієм, європієм та іншими.
Україна має значні запаси металів, зокрема літію, титану, графіту та урану, що робить її важливим гравцем на світовому ринку.
Проте, попри наявність ресурсів, видобуток літію та інших рідкоземельних металів в Україні все ще перебуває на етапі вивчення та обговорення. У той же час, міжнародна спільнота активно зацікавлена в українських ресурсах, зокрема США.
Президент Дональд Трамп висловлював бажання укласти угоду щодо доступу до українських рідкоземельних металів в обмін на подальшу військову та економічну підтримку.
Згодом, Україна і Сполучені Штати Америки підписали угоду про економічну співпрацю ("угоду про надра"). Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності - це закріплено угодою.
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