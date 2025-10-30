Где в Украине аварийно отключают свет сегодня: список областей

Сегодня утром "Укрэнерго" дало указание о введении аварийных графиков отключения света в Украине. Причина - очередной массированный российский удар по энергетике страны.
РБК-Украина рассказывает, какие области начали аварийные отключения электроэнергии.
Из-за массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения света.
Как сообщили в энергетическом ведомстве, ремонтные бригады начнут восстановительные работы сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.
"Аварийные отключения отменят после стабилизации энергосистемы", - говорится в официальном сообщении.
Гражданам рекомендуют следить за обновлениями на страницах своих облэнерго, где публикуется актуальная информация о графиках отключений и ходе восстановления электроснабжения.
Из-за массированного обстрела по команде "Укрэнерго" в Киеве применены экстренные отключения
Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Из-за массированного обстрела по команде "Укрэнерго" в Киевской области применены экстренные отключения
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
Из-за массированного обстрела по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения
30 октября 2025 года с 06:23 в Полтавской области был применен специальный график аварийных отключений электроэнергии (СГАО).
Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке: https: //www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
По команде НЭК "Укрэнерго" 30 октября с 07:05 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАВ).
"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - сообщили в "Черкассыоблэнерго".
Смотреть график можно на сайте облэнерго.
По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.
Сейчас в регионе ГАВ действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей.
Узнать свою очередь/очередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или же найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в Харьковской области введены аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Есть также указание на применение одной очереди графиков аварийных отключений", - сообщили в "Николаевоблэнерго".
В то же время, в ОВА заявили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, в области с 08:00 отменяется график аварийных отключений (ГАО). Вместо этого вводится график почасовых отключений (ГПВ).
Сейчас график ГПВ следующий:
08:00 - 10:00 - две очереди
10:00 - 14:00 - одна очередь
14:00 - 19:00 - две очереди
Смотрите актуальную информацию по вашему адресу:
https://off.energy.mk.ua/
При подготовке материалов использованы данные "Укрэнерго" и местных облэнерго.