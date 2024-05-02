Где и когда в Украине будут святить паски: список по областям

Православные и греко-католики будут отмечать Пасху в это воскресенье, 5 мая. В храмах Украины состоятся праздничные богослужения с освящением пасок. Однако их расписание будет зависеть от ограничений комендантского часа.
РБК-Украина рассказывает, когда и где можно будет освятить праздничные корзинки на Пасху-2024 по регионам.
При подготовке использовались: публикации "Суспильне", "Винница info", Facebook-страницы Михайловского Златоверхого монастыря, Спасо-Преображенского собора Киева, Свято-Успенского кафедрального собора Полтавы, Свято-Михайловского кафедрального собора Житомира, сообщение КМВА.
Содержание:
Праздничные богослужения с освящением пасхальных корзин состоятся в субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, в храмах всех районов столицы.
Пасхальная полуношная в Михайловском Златоверхом монастыре ПЦУ (ул. Трехсвятительская, 8) начнется в 23:00 4 мая.
5 мая в 00:00 – Пасхальная утреня. 01:00 – Литургия святителя Иоанна Златоустого. 09:00 – поздняя Литургия. 17:00 – Пасхальная Вечерняя.
Как сообщили в монастыре, освятить паски можно будет 4 мая с 16:00 до 23:00, 5 мая – с 06:00 до 15:00.
Расписание богослужений в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (ул. Никольско-Слободская, 5) на Пасху-2024:
4 мая 15:00 – 21:00 – освящение пасок
5 мая:
В Спасо-Преображенском соборе ПЦУ (ул. Самойло Кошки, 3а) будут проводить богослужения:
Освящение пасхальных корзин состоится:
Стоит отметить, что в КГВА призвали жителей столицы и ее гостей по возможности не идти в церкви и избегать большого скопления людей. Отмечается, что богослужения будут транслироваться онлайн, а посетить храмы и освятить пасхи можно будет по завершении комендантского часа.
Пасхальные богослужения с освящением пасхальных корзин во Львове будут проходить 4 мая до начала комендантского часа и 5 мая – после завершения действия ограничений.
Архикафедральный Собор святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)
4 мая: Великая Суббота
5 мая: Пасха
Свято-Покровский кафедральный Собор ПЦУ (ул. Грушевского, 2)
4 мая: Великая Суббота
09:00 – Вечерняя с Литургией св. Василия Великого;
11:00-23:00 – Освящение пасок;
5 мая: Пасха
06:30 – Полуношная;
07:00 – Пасхальная утреня;
08:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого, освящение пасок;
11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого;
17:00 – Великая Вечерняя.
Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ (ул. Русская, 5)
4 мая: Великая Суббота
5 мая: Пасха
В Черновцах на Пасху большинство храмов будут совершать богослужения после завершения комендантского часа. В храмы, где службы пройдут ночью, люди смогут зайти в комендантский час.
Свято-Духовский кафедральный собор УПЦ (ул.Главная, 85)
Кафедральный храм Преподобной Параскевы ПЦУ (ул. Заньковецкой, 24)
Освящение корзин начнется в 17:00 4 мая. 5 мая в 04:00 в храме начнется Пасхальная утреня. 06:30 – первое освящение пасок. 07:00 – литургия, а следующее торжественное освящение пасок состоится на 09:00.
Храм Трех Святителей ПЦУ (ул. Коцюбинского, 2)
Начало Пасхальной службы – 5 мая в 04:30. Освящение пасок будет совершаться в сквере возле университета с 05:00 до 09:00 с интервалом в пол часа.
Кафедральный Собор Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ по улице Русской, 28
В Закарпатской области нет комендантского часа, поэтому посетить праздничную службу можно без ограничений в ночное время.
Богослужения в храмах Ужгорода
Епархиальный храм преподобного Амфилохия Почаевского (ул. Станционная, 16А)
Спасо-Преображенский храм (ул. Романа Шухевича, 8Б).
Храм Святой Троицы (ул. Тимирязева, 15Д)
Свято-Троицкий храм (ул. Киевская набережная, 16)
Расписание богослужений в храмах Мукачево
Свято-Успенский храм (ул. Ярослава Мудрого, 42А)
Спасо-Преображенский храм (ул. Ивана Франко (боковая))
Военный храм святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Илоны Зрини)
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы (ул.Соборная, 23) будут освящаться пасхальные корзины в течение всего дня 4 мая – начиная с 11:00 до 23:00.
В соборе пройдет ночная служба с субботы на воскресенье. Попасть на нее можно будет до начала комендантского часа (00:00). После собор закроется, и оставшиеся на службе будут находиться внутри до 05:00
5 мая освящение корзин будет проходить после утреннего богослужения.
В Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира (ул. Киевская, 18) паски будут святить в течение двух дней.
4 мая, Великая Суббота
05 мая, Светлое Христово Воскресение
В Свято-Успенском кафедральном соборе Полтавы (Соборная площадь, 1) праздничные службы будут проходить 4 и 5 мая.
В Великую субботу корзины будут святить с 15:00 до 21:00.
В 00:00 на Пасху начнется Заутреня. Святить паски и другие пасхальные угощения начнут с утра 5 мая.
В храме Святого Иоанна Богослова Православной Церкви Украины (ул. Большая Панасовская, 105А) святить паски будут в субботу и воскресенье, учитывая ограничение комендантского часа.
Великач суббота, 4 мая
10:00 – Литургия Василия Великого;
12:30 – Освящение пасок;
14:00 – Полуношная;
15:00 – Освящение пасок.
Светлое Христово Воскресение, 5 мая
09:00 – Пасхальная утреня;
10:00 – Пасхальная литургия;
11:30 – Освящение пасок.
В крупнейших православных и греко-католических храмах Ровно святить паску на празник можно будет два дня подряд.
Свято-Покровский кафедральный собор (ул. Соборная, 6)
4 мая 10:00-20:00 – освящение пасхальных корзин; в 23:30 – полуношная;
5 мая в 00:00 – пасхальное богослужение, 04:00-06:00 – освящение пасхальных корзин; в 16:00 – вечернее богослужение.
Свято-Воскресенский собор ВЦУ (ул. Соборная, 39)
4 мая 13:00-21:00 – освящение пасок, 23:30 – пасхальное богослужение;
5 мая 05:00-8:00 – освящение пасок, в 16:00 – вечернее богослужение.
Парафия св. Николая УГКЦ (ул. Гоголя, 14)
4 мая 17:00 – освящение пасок;
5 мая 07:00 – пасхальная утреня, 08:00 – литургия святого Иоанна Златоустого и освящение пасок.
Ранее мы рассказывали, что на Пасху-2024 отменять комендантский час в городах Украины не будут. Поэтому желающие посетить праздничную службу в храмах должны прибыть туда до начала комендантского часа и находиться в святынях всю ночь. Находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа – запрещено.
Напомним, что синоптики дали прогноз, какой будет погода на Пасху в этом году.