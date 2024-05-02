Где и когда в Украине будут святить паски: список по областям

При подготовке использовались: публикации "Суспильне", "Винница info", Facebook-страницы Михайловского Златоверхого монастыря, Спасо-Преображенского собора Киева, Свято-Успенского кафедрального собора Полтавы, Свято-Михайловского кафедрального собора Житомира, сообщение КМВА.

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Пасха в Киеве. Когда состоятся службы в храмах

Праздничные богослужения с освящением пасхальных корзин состоятся в субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, в храмах всех районов столицы.

Пасхальная полуношная в Михайловском Златоверхом монастыре ПЦУ (ул. Трехсвятительская, 8) начнется в 23:00 4 мая.

5 мая в 00:00 – Пасхальная утреня. 01:00 – Литургия святителя Иоанна Златоустого. 09:00 – поздняя Литургия. 17:00 – Пасхальная Вечерняя.

Как сообщили в монастыре, освятить паски можно будет 4 мая с 16:00 до 23:00, 5 мая – с 06:00 до 15:00.

Расписание богослужений в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (ул. Никольско-Слободская, 5) на Пасху-2024:

4 мая 15:00 – 21:00 – освящение пасок

5 мая:

07:00 – надгробное, Пасхальная утреня;

08:30 – Св. Литургия и освящение пасок;

18:00 – Пасха вечерняя;

11:00 – св. Литургия и освящение пасок.

В Спасо-Преображенском соборе ПЦУ (ул. Самойло Кошки, 3а) будут проводить богослужения:

4 мая 17:00 – Вечерняя и Божественная литургия св. Василия Великого;

5 мая 05:45 – Пасхальная полуношная;

5 мая 06:00 – Пасхальная утреня.

Освящение пасхальных корзин состоится:

в Великую субботу (4 мая) вечером с 19:00 до 21:00;

в Пасху (5 мая) утром с 06:00 до 11:00.

Стоит отметить, что в КГВА призвали жителей столицы и ее гостей по возможности не идти в церкви и избегать большого скопления людей. Отмечается, что богослужения будут транслироваться онлайн, а посетить храмы и освятить пасхи можно будет по завершении комендантского часа.

Богослужения во Львове

Пасхальные богослужения с освящением пасхальных корзин во Львове будут проходить 4 мая до начала комендантского часа и 5 мая – после завершения действия ограничений.

Архикафедральный Собор святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)

4 мая: Великая Суббота

9:00 – Вечерняя с Божественной Литургией св. Василия Великого;

12:00-20:00 – Благословение пасок (каждые полчаса);

5 мая: Пасха

08:00 – Архиерейская Божественная литургия;

11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого;

17:00 – Пасхальная вечерняя;

Свято-Покровский кафедральный Собор ПЦУ (ул. Грушевского, 2)

4 мая: Великая Суббота

09:00 – Вечерняя с Литургией св. Василия Великого;

11:00-23:00 – Освящение пасок;

5 мая: Пасха

06:30 – Полуношная;

07:00 – Пасхальная утреня;

08:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого, освящение пасок;

11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого;

17:00 – Великая Вечерняя.

Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ (ул. Русская, 5)

4 мая: Великая Суббота

14:00 – начало освящения пасок;

5 мая: Пасха

05:30 – Полуношная, надгробная служба;

06:00 – Начало крестного хода. Освящение пасок;

09:00 – Божественная Литургия. Освящение пасок;

15:00 – Вечерняя пасхальная служба.

Когда будут святить паски в храмах Черновцов

В Черновцах на Пасху большинство храмов будут совершать богослужения после завершения комендантского часа. В храмы, где службы пройдут ночью, люди смогут зайти в комендантский час.

Свято-Духовский кафедральный собор УПЦ (ул.Главная, 85)

4 мая 17:00 – начало освящения пасок;

4 мая 23:30 – Пасхальная полунощная;

5 мая 00:00 – Пасхальная заутреня;

5 мая 02:00 – божественная литургия;

5 мая 05:00 – освящение пасок.

Кафедральный храм Преподобной Параскевы ПЦУ (ул. Заньковецкой, 24)

Освящение корзин начнется в 17:00 4 мая. 5 мая в 04:00 в храме начнется Пасхальная утреня. 06:30 – первое освящение пасок. 07:00 – литургия, а следующее торжественное освящение пасок состоится на 09:00.

Храм Трех Святителей ПЦУ (ул. Коцюбинского, 2)

Начало Пасхальной службы – 5 мая в 04:30. Освящение пасок будет совершаться в сквере возле университета с 05:00 до 09:00 с интервалом в пол часа.

Кафедральный Собор Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ по улице Русской, 28

с 12:00 4 мая начнут освящать паски;

5 мая 06:00 – Надгробное и Утреня;

с 7:30 и с 10:00 будет литургия;

вечерняя пасхальная служба – 18:00.

Расписание пасхальных богослужений на Закарпатье

В Закарпатской области нет комендантского часа, поэтому посетить праздничную службу можно без ограничений в ночное время.

Богослужения в храмах Ужгорода

Епархиальный храм преподобного Амфилохия Почаевского (ул. Станционная, 16А)

00:00-01:30 – утреня;

01:30-04:00 – Божественная литургия;

04:00-12:00 – освящение пасхальных корзин.

Спасо-Преображенский храм (ул. Романа Шухевича, 8Б).

00:00-01:30 – Пасхальная утреня;

01:30-03:00 – Божественная литургия;

03:00-04:00 – освящение пасхальных корзин;

07:00-08:00 – освящение детских корзин.

Храм Святой Троицы (ул. Тимирязева, 15Д)

00:00-01:30 – Пасхальная утреня;

01:30 – Божественная литургия;

01:30-03:00 – освящение пасхальных корзин.

Свято-Троицкий храм (ул. Киевская набережная, 16)

00:00-01:30 – Пасхальная утреня;

09:00-10:30 – Божественная литургия;

01:30-02:00 – освящение пасхальных корзин;

10:30-11:00 – освящение детских корзин.

Расписание богослужений в храмах Мукачево

Свято-Успенский храм (ул. Ярослава Мудрого, 42А)

03:00-04:30 – Пасхальная утреня;

05:00-06:30 – Божественная литургия;

07:00-09:00 – освящение пасхальных корзин.

Спасо-Преображенский храм (ул. Ивана Франко (боковая))

04:00-05:30 – Пасхальная утреня;

06:00-07:00 – Божественная литургия;

07:00-09:00 – освящение пасхальных корзин.

Военный храм святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Илоны Зрини)

00:00-01:30 – Пасхальная утреня;

02:00-03:00 – Божественная литургия;

03:00-07:00 – освящение пасхальных корзин.

Богослужения на Пасху в Виннице

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы (ул.Соборная, 23) будут освящаться пасхальные корзины в течение всего дня 4 мая – начиная с 11:00 до 23:00.

В соборе пройдет ночная служба с субботы на воскресенье. Попасть на нее можно будет до начала комендантского часа (00:00). После собор закроется, и оставшиеся на службе будут находиться внутри до 05:00

5 мая освящение корзин будет проходить после утреннего богослужения.

Когда будут освящать пасхальные корзины в Житомире

В Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира (ул. Киевская, 18) паски будут святить в течение двух дней.

4 мая, Великая Суббота

13:00 – 23:00 – Освящение пасок;

13:00 – 23:00 – Чтение Деяний святых апостолов.

05 мая, Светлое Христово Воскресение

05:30 – Пасхальная Утреня и Божественная Литургия. Освящение пасок;

17:00 – Пасхальная Вечерняя.

Богослужения на Пасху в Полтаве

В Свято-Успенском кафедральном соборе Полтавы (Соборная площадь, 1) праздничные службы будут проходить 4 и 5 мая.

В Великую субботу корзины будут святить с 15:00 до 21:00.

В 00:00 на Пасху начнется Заутреня. Святить паски и другие пасхальные угощения начнут с утра 5 мая.

Освящение пасок в Харькове

В храме Святого Иоанна Богослова Православной Церкви Украины (ул. Большая Панасовская, 105А) святить паски будут в субботу и воскресенье, учитывая ограничение комендантского часа.

Великач суббота, 4 мая

10:00 – Литургия Василия Великого;

12:30 – Освящение пасок;

14:00 – Полуношная;

15:00 – Освящение пасок.

Светлое Христово Воскресение, 5 мая

09:00 – Пасхальная утреня;

10:00 – Пасхальная литургия;

11:30 – Освящение пасок.

Праздничные службы в Ровно

В крупнейших православных и греко-католических храмах Ровно святить паску на празник можно будет два дня подряд.

Свято-Покровский кафедральный собор (ул. Соборная, 6)

4 мая 10:00-20:00 – освящение пасхальных корзин; в 23:30 – полуношная;

5 мая в 00:00 – пасхальное богослужение, 04:00-06:00 – освящение пасхальных корзин; в 16:00 – вечернее богослужение.

Свято-Воскресенский собор ВЦУ (ул. Соборная, 39)

4 мая 13:00-21:00 – освящение пасок, 23:30 – пасхальное богослужение;

5 мая 05:00-8:00 – освящение пасок, в 16:00 – вечернее богослужение.

Парафия св. Николая УГКЦ (ул. Гоголя, 14)

4 мая 17:00 – освящение пасок;

5 мая 07:00 – пасхальная утреня, 08:00 – литургия святого Иоанна Златоустого и освящение пасок.