Де та коли в Україні святитимуть паски: список по областях

При підготовці використовувалися: публікації "Суспільне", "Вінниця info", Facebook-сторінки Михайлівського Золотоверхого монастиря, Спасо-Преображенського собору Києва, Свято-Успенського кафедрального собору Полтави, Свято-Михайлівського кафедрального собору Житомира, повідомлення КМВА.

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Великдень у Києві. Коли відбудуться служби в храмах

Святкові богослужіння з освяченням великодніх кошиків відбудуться у суботу, 4 травня, та у неділю, 5 травня у храмах всіх районів столиці.

Пасхальна полуношниця в Михайлівському Золотоверхому монастирі ПЦУ (вул. Трьохсвятительська, 8) розпочнеться о 23:00 4 травня.

5 травня о 00:00 – Пасхальна утреня. 01:00 – Літургія святителя Іоана Златоустого. 09:00 – пізня Літургія. 17:00 – Пасхальна вечірня.

Як повідомили у монастирі, освятити паски можна буде 4 травня з 16:00 до 23:00, 5 травня – з 06:00 до 15:00.

Розклад богослужінь на Великдень-2024 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ (вул. Микільсько-Слобідська, 5):

4 травня 15:00 – 21:00 – посвячення пасок

5 травня:

07:00 – надгробне, Пасхальна утреня;

08:30 – св. Літургія і посвячення пасок;

18:00 – Великодня вечірня;

11:00 – св. Літургія і посвячення пасок.

У Спасо-Преображенському соборі ПЦУ (вул. Самійла Кішки, 3а) проводитимуть богослужіння:

4 травня 17:00 – Вечірня та Божественна літургія св. Василя Великого;

5 травня 05:45 – Пасхальна полуношниця;

5 травня 06:00 – Пасхальна утреня.

Освячення великодніх страв відбудеться:

у Велику суботу (4 травня) ввечері з 19:00 до 21:00;

у Великдень (5 травня) вранці з 06:00 до 11:00.

Варто зазначити, що в КМВА закликали мешканців столиці та її гостей, за можливості не йти в церкви та уникати великого скупчення людей. Наголошується, що богослужіння транслюватимуться онлайн, а відвідати храми та освятити паски можна буде після завершення комендантської години.

Богослужіння у Львові

Пасхальні богослужіння з освяченням великодніх кошиків у Львові відбуватимуться 4 травня до початку комендантської години та 5 травня – після завершення дії обмежень.

Архикатедральний Собор святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)

4 травня: Велика Субота

9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого;

12:00-20:00 – Благословення пасок (кожні пів години).

5 травня: Великдень

08:00 – Архиєрейська Божественна Літургія;

11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого;

17:00 – Пасхальна вечірня.

Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)

4 травня: Велика Субота

09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого;

11:00-23:00 – Освячення пасок;

5 травня: Великдень

06:30 – Полуношниця;

07:00 – Пасхальна Утреня;

08:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого, освячення пасок;

11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого;

17:00 – Велика вечірня.

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)

4 травня: Велика Субота

14:00 – початок освячення пасок;

5 травня: Великдень

05:30 – Опівнічниця, надгробна відправа;

06:00 – Початок хресного ходу. Освячення пасок;

09:00 – Божественна Літургія. Освячення пасок;

15:00 – Вечірня пасхальна відправа.

Коли святитимуть паски в храмах Чернівців

У Чернівцях на Великдень більшість храмів проводитимуть богослужіння після завершення комендантської години. У храми, де служби відбуватимуться вночі, люди зможуть зайти до комендантської години.

Свято-Духівський кафедральний собор УПЦ (вул.Головна, 85)

4 травня 17:00 – початок освячення пасок

4 травня 23:30 – Пасхальна Полуношна;

5 травня 00:00 – Пасхальна заутреня;

5 травня 02:00 – божественна літургія;

5 травня 05:00 – освячення пасок.

Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (вул. Заньковецької, 24)

Освячування кошиків розпочнеться о 17:00 4 травня. 5 травня о 04:00 у храмі розпочнеться Пасхальна утреня. 06:30 – перше освячення пасок. 07:00 – літургія, а наступне урочисте освячення пасок відбудеться на 9:00.

Храм Трьох Святителів ПЦУ (вул. Коцюбинського, 2)

Початок Великодньої служби – 5 травня о 04:30. Освячення пасок буде відбуватися у сквері біля університету з 05:00 до 09:00 з інтервалом у пів години.

Катедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Руській, 28

з 12:00 4 травня розпочнуть освячувати паски;

5 травня 06:00 – Надгробне та Утреня;

з 7:30 та 10:00 буде літургія;

вечірня великодня служба – 18:00.

Розклад великодніх богослужінь на Закарпатті

У Закарпатській області немає комендантської години, тому відвідати святкову службу можна буде без обмежень у нічний час.

Богослужіння у храмах Ужгорода

Єпархіальний храм преподобного Амфілохія Почаївського (вул. Станційна, 16А)

00:00-01:30 – утреня;

01:30-04:00 – Божественна літургія;

04:00-12:00 – освячення пасхальних кошиків.

Спасо-Преображенський храм (вул. Романа Шухевича, 8Б).

00:00-01:30 – Пасхальна утреня;

01:30-03:00 – Божественна літургія;

03:00-04:00 – освячення пасхальних кошиків;

07:00-08:00 – освячення дитячих кошиків.

Храм Святої Трійці (вул.Тімірязєва, 15Д)

00:00-01:30 – Пасхальна утреня;

01:30 – Божественна літургія;

01:30-03:00 – освячення пасхальних кошиків.

Свято-Троїцький храм (вул. Київська набережна, 16)

00:00-01:30 – Пасхальна утреня;

09:00-10:30 – Божественна літургія;

01:30-02:00 – освячення пасхальних кошиків;

10:30-11:00 – освячення дитячих кошиків.

Розклад богослужінь у храмах Мукачева

Свято-Успенський храм (вул. Ярослава Мудрого, 42А)

03:00-04:30 – Пасхальна утреня;

05:00-06:30 – Божественна літургія;

07:00-09:00 – освячення пасхальних кошиків.

Спасо-Преображенський храм (вул. Івана Франка (бічна)

04:00-05:30 – Пасхальна утреня;

06:00-07:00 – Божественна літургія;

07:00-09:00 – освячення пасхальних кошиків.

Військовий храм святого великомученика Георгія Переможця (вул. Ілони Зріні)

00:00-01:30 – Пасхальна утреня;

02:00-03:00 – Божественна літургія;

03:00-07:00 – освячення пасхальних кошиків.

Богослужіння на Великдень у Вінниці

У Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці (вул.Соборна, 23) будуть освячуватись пасхальні кошики протягом усього дня 4 травня – розпочинаючи з 11:00 до 23:00.

У соборі проходитиме нічна служба з суботи на неділю. Потрапити на неї можна буде до початку комендантської години (00:00). Після собор закриється, і хто залишатиметься на службі, перебуватимуть всередині до 05:00

5 травня освячення кошиків відбуватиметься після ранішнього богослужіння.

Коли освячуватимуть великодні кошики в Житомирі

У Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира (вул. Київська, 18) паски святитимуть протягом двох днів.

4 травня, Велика Субота

13:00 – 23:00 – Освячення пасок;

13:00 – 23:00 – Читання Діянь святих апостолів.

05 травня, Світле Христове Воскресіння

05:30 – Пасхальна Утреня та Божественна Літургія. Освячення пасок;

17:00 – Пасхальна Вечірня.

Богослужіння на Великдень у Полтаві

У Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави (Соборний майдан, 1) святкові служби проходитимуть 4 та 5 травня.

У Велику суботу кошики святитимуть з 15:00 до 21:00.

О 00:00 на Великдень розпочнеться Пасхальна Заутреня. Святити паски та інші великодні частування почнуть від ранку 5 травня.

Освячення пасок у Харкові

У храмі Святого Іоанна Богослова Православної Церкви України (вул. Велика Панасівська, 105А) святити паски будуть у суботу та неділю, зважаючи на обмеження комендантської години.

Велика субота, 4 травня

10:00 – Літургія Василя Великого;

12:30 – Освячення пасок;

14:00 – Полуношниця;

15:00 – Освячення пасок

Світле Христове Воскресіння, 5 травня

09:00 – Пасхальна утреня;

10:00 – Пасхальна літургія;

11:30 – Освячення пасок.

Святкові служби в Рівному

У найбільших православних та греко-католицьких храмах Рівного святити паску на Великдень можна буде два дні поспіль.

Свято-Покровський катедральний собор (вул. Соборна, 6)

4 травня 10:00-20:00 – освячення великодніх кошиків; о 23:30 – полуношниця;

5 травня о 00:00 – пасхальне богослужіння, 04:00-06:00 – освячення великодніх кошиків; о 16:00 – вечірнє богослужіння.

Свято-Воскресенський собор ПЦУ (вул. Соборна, 39)

4 травня 13:00-21:00 – освячення пасок, 23:30 – пасхальне богослужіння;

5 травня 05:00-8:00 – освячення пасок, о 16:00 – вечірнє богослужіння.

Парафія св. Миколая УГКЦ (вул. Гоголя, 14)

4 травня 17:00 – посвячення пасок;

5 травня 07:00 – пасхальна утреня, 08:00 – літургія святого Йоана Золотоустого та посвячення пасок.