Де та коли в Україні святитимуть паски: список по областях

Православні та греко-католики відзначатимуть Великдень цієї неділі, 5 травня. У храмах України відбудуться святкові богослужіння з освяченням пасок. Проте їх розклад залежатиме від обмежень комендантської години.
РБК-Україна розповідає, коли та де можна буде освятити святкові кошики на Великдень-2024 по регіонах.
При підготовці використовувалися: публікації "Суспільне", "Вінниця info", Facebook-сторінки Михайлівського Золотоверхого монастиря, Спасо-Преображенського собору Києва, Свято-Успенського кафедрального собору Полтави, Свято-Михайлівського кафедрального собору Житомира, повідомлення КМВА.
Зміст:
Святкові богослужіння з освяченням великодніх кошиків відбудуться у суботу, 4 травня, та у неділю, 5 травня у храмах всіх районів столиці.
Пасхальна полуношниця в Михайлівському Золотоверхому монастирі ПЦУ (вул. Трьохсвятительська, 8) розпочнеться о 23:00 4 травня.
5 травня о 00:00 – Пасхальна утреня. 01:00 – Літургія святителя Іоана Златоустого. 09:00 – пізня Літургія. 17:00 – Пасхальна вечірня.
Як повідомили у монастирі, освятити паски можна буде 4 травня з 16:00 до 23:00, 5 травня – з 06:00 до 15:00.
Розклад богослужінь на Великдень-2024 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ (вул. Микільсько-Слобідська, 5):
4 травня 15:00 – 21:00 – посвячення пасок
5 травня:
У Спасо-Преображенському соборі ПЦУ (вул. Самійла Кішки, 3а) проводитимуть богослужіння:
Освячення великодніх страв відбудеться:
Варто зазначити, що в КМВА закликали мешканців столиці та її гостей, за можливості не йти в церкви та уникати великого скупчення людей. Наголошується, що богослужіння транслюватимуться онлайн, а відвідати храми та освятити паски можна буде після завершення комендантської години.
Пасхальні богослужіння з освяченням великодніх кошиків у Львові відбуватимуться 4 травня до початку комендантської години та 5 травня – після завершення дії обмежень.
Архикатедральний Собор святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)
4 травня: Велика Субота
5 травня: Великдень
Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)
4 травня: Велика Субота
5 травня: Великдень
Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)
4 травня: Велика Субота
5 травня: Великдень
У Чернівцях на Великдень більшість храмів проводитимуть богослужіння після завершення комендантської години. У храми, де служби відбуватимуться вночі, люди зможуть зайти до комендантської години.
Свято-Духівський кафедральний собор УПЦ (вул.Головна, 85)
Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (вул. Заньковецької, 24)
Освячування кошиків розпочнеться о 17:00 4 травня. 5 травня о 04:00 у храмі розпочнеться Пасхальна утреня. 06:30 – перше освячення пасок. 07:00 – літургія, а наступне урочисте освячення пасок відбудеться на 9:00.
Храм Трьох Святителів ПЦУ (вул. Коцюбинського, 2)
Початок Великодньої служби – 5 травня о 04:30. Освячення пасок буде відбуватися у сквері біля університету з 05:00 до 09:00 з інтервалом у пів години.
Катедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Руській, 28
У Закарпатській області немає комендантської години, тому відвідати святкову службу можна буде без обмежень у нічний час.
Богослужіння у храмах Ужгорода
Єпархіальний храм преподобного Амфілохія Почаївського (вул. Станційна, 16А)
Спасо-Преображенський храм (вул. Романа Шухевича, 8Б).
Храм Святої Трійці (вул.Тімірязєва, 15Д)
Свято-Троїцький храм (вул. Київська набережна, 16)
Розклад богослужінь у храмах Мукачева
Свято-Успенський храм (вул. Ярослава Мудрого, 42А)
Спасо-Преображенський храм (вул. Івана Франка (бічна)
Військовий храм святого великомученика Георгія Переможця (вул. Ілони Зріні)
У Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці (вул.Соборна, 23) будуть освячуватись пасхальні кошики протягом усього дня 4 травня – розпочинаючи з 11:00 до 23:00.
У соборі проходитиме нічна служба з суботи на неділю. Потрапити на неї можна буде до початку комендантської години (00:00). Після собор закриється, і хто залишатиметься на службі, перебуватимуть всередині до 05:00
5 травня освячення кошиків відбуватиметься після ранішнього богослужіння.
У Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира (вул. Київська, 18) паски святитимуть протягом двох днів.
4 травня, Велика Субота
05 травня, Світле Христове Воскресіння
У Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави (Соборний майдан, 1) святкові служби проходитимуть 4 та 5 травня.
У Велику суботу кошики святитимуть з 15:00 до 21:00.
О 00:00 на Великдень розпочнеться Пасхальна Заутреня. Святити паски та інші великодні частування почнуть від ранку 5 травня.
У храмі Святого Іоанна Богослова Православної Церкви України (вул. Велика Панасівська, 105А) святити паски будуть у суботу та неділю, зважаючи на обмеження комендантської години.
Велика субота, 4 травня
Світле Христове Воскресіння, 5 травня
У найбільших православних та греко-католицьких храмах Рівного святити паску на Великдень можна буде два дні поспіль.
Свято-Покровський катедральний собор (вул. Соборна, 6)
4 травня 10:00-20:00 – освячення великодніх кошиків; о 23:30 – полуношниця;
5 травня о 00:00 – пасхальне богослужіння, 04:00-06:00 – освячення великодніх кошиків; о 16:00 – вечірнє богослужіння.
Свято-Воскресенський собор ПЦУ (вул. Соборна, 39)
4 травня 13:00-21:00 – освячення пасок, 23:30 – пасхальне богослужіння;
5 травня 05:00-8:00 – освячення пасок, о 16:00 – вечірнє богослужіння.
Парафія св. Миколая УГКЦ (вул. Гоголя, 14)
4 травня 17:00 – посвячення пасок;
5 травня 07:00 – пасхальна утреня, 08:00 – літургія святого Йоана Золотоустого та посвячення пасок.
Раніше ми розповідали, що на Великдень-2024 скасовувати комендантську годину у містах України не будуть. Тож охочі відвідати святкову службу в храмах, мають прибути туди до початку комендантської години та перебувати у святинях усю ніч. Знаходитися на вулицях чи в інших громадських місцях під час комендантської години – заборонено.
Нагадаємо, що синоптики дали прогноз, якою буде погода на Великдень цьогоріч.