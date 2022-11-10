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Потери будут огромными. ВСУ пригрозили оккупантам в случае наступления из Беларуси

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 09:17
Потери будут огромными. ВСУ пригрозили оккупантам в случае наступления из Беларуси Фото: ВСУ защищают северную границу Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники перейдут к активной обороне и дадут оккупантам решительный ответ в случае наступления из Беларуси. Потери врага будут огромными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Военные предупредили, что с момента пересечения границы вражескими войсками начнется массированное огневое поражение оккупантов.

"Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", - предупредили в Генштабе.

ВСУ отмечают, что для обороны и защиты на севере Украины будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Уничтожать врага будут подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил, ракетных войск и артиллерии.

Фото: ВСУ защищают северную границу Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, в ВСУ считают, что действия оккупантов в Херсонской области показали, что мобилизация в России малоэффективна.

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