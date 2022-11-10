Потери будут огромными. ВСУ пригрозили оккупантам в случае наступления из Беларуси
Украинские защитники перейдут к активной обороне и дадут оккупантам решительный ответ в случае наступления из Беларуси. Потери врага будут огромными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Военные предупредили, что с момента пересечения границы вражескими войсками начнется массированное огневое поражение оккупантов.
"Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", - предупредили в Генштабе.
ВСУ отмечают, что для обороны и защиты на севере Украины будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Уничтожать врага будут подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил, ракетных войск и артиллерии.
Фото: ВСУ защищают северную границу Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, в ВСУ считают, что действия оккупантов в Херсонской области показали, что мобилизация в России малоэффективна.
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