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Где начинался Киев: историки назвали две версии происхождения города

Фото: Исторический центр Киева (Getty Images)
Автор: Василина Копытко, Татьяна Веремеева

Исторический Киев зародился между двумя частями - горой (верхним городом) и Подолом (нижним). Обе эти территории имеют основания считаться началом столицы.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала научный сотрудник Музея истории Киева Наталья Пинчук.

"Те, кто исследуют Подол, говорят, что Киев начался оттуда. Другие - что с верхнего города, в частности Старокиевской горы, где сейчас Музей истории Украины", - рассказала она.

Подол был торговым центром Киева - здесь располагался большой порт, а на Почтовой площади археологи нашли остатки улицы времен Киевской Руси. Верхний город был административным и духовным центром. Его парадным входом были Золотые ворота, построенные в ХІ веке. Название связывают с Константинополем, золотомитом или позолоченной церковью над воротами.

А крестили киевлян, согласно летописям, в реке Почайной - притоке Днепра. Она до сих пор существует, хоть и преимущественно под землей. Увидеть ее можно возле современной станции метро "Почайна".

"Под землей еще немало тайн. Раскопки продолжаются, и впереди много открытий", - отмечает Пинчук.

Напомним, в 2025 году День Киева отмечают 25 мая. Несмотря на войну, в городе проходят символические события - бесплатные экскурсии, мероприятия в музеях и театрах. Массовые празднования отменены, дополнительного выходного не будет. Комендантский час остается без изменений - с полуночи до 5 утра.

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