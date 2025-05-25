Де починався Київ: історики назвали дві версії походження міста

"Ті, хто досліджують Поділ, кажуть, що Київ почався звідти. Інші - що з верхнього міста, зокрема Старокиївської гори, де нині Музей історії України", - розповіла вона.

Поділ був торгівельним центром Києва - тут розташовувався великий порт, а на Поштовій площі археологи знайшли залишки вулиці часів Київської Русі. Верхнє місто було адміністративним і духовним осередком. Його парадним входом були Золоті ворота, збудовані у ХІ столітті. Назву пов’язують із Константинополем, золотомитом або позолоченою церквою над брамою.

А хрестили киян, згідно з літописами, у річці Почайній - притоці Дніпра. Вона досі існує, хоч і переважно під землею. Побачити її можна біля сучасної станції метро "Почайна".

"Під землею ще чимало таємниць. Розкопки тривають, і попереду багато відкриттів", - зазначає Пінчук.