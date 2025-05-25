Де починався Київ: історики назвали дві версії походження міста

Історичний Київ зародився між двома частинами - горою (верхнім містом) і Подолом (нижнім). Обидві ці території мають підстави вважатися початком столиці.
Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповіла науковиця Музею історії Києва Наталія Пінчук.
"Ті, хто досліджують Поділ, кажуть, що Київ почався звідти. Інші - що з верхнього міста, зокрема Старокиївської гори, де нині Музей історії України", - розповіла вона.
Поділ був торгівельним центром Києва - тут розташовувався великий порт, а на Поштовій площі археологи знайшли залишки вулиці часів Київської Русі. Верхнє місто було адміністративним і духовним осередком. Його парадним входом були Золоті ворота, збудовані у ХІ столітті. Назву пов’язують із Константинополем, золотомитом або позолоченою церквою над брамою.
А хрестили киян, згідно з літописами, у річці Почайній - притоці Дніпра. Вона досі існує, хоч і переважно під землею. Побачити її можна біля сучасної станції метро "Почайна".
"Під землею ще чимало таємниць. Розкопки тривають, і попереду багато відкриттів", - зазначає Пінчук.
Нагадаємо, у 2025 році День Києва відзначають 25 травня. Попри війну, у місті проходять символічні події - безкоштовні екскурсії, заходи в музеях і театрах. Масові святкування скасовані, додаткового вихідного не буде. Комендантська година залишається без змін - з опівночі до 5 ранку.
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