Где больше всего наступают россияне: карты боев от Генштаба ВСУ

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два артиллерийских средства и еще один важный объект российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник три раза проводил наступательные действия в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Карповки, Ямполовки, Зеленой Долины, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Глущенково, Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголово.

На Северском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупационных войск в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в сторону Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Романовки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении защитники остановили 34 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск вблизи населенных пунктов Разлив, Багатир, Новоселка и в направлении Новониколаевки, Запорожья, Дачного, Шевченко, Свободного Поля.

На Ореховском направлении враг предпринял безуспешную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направленииСилы обороны остановили две попытки агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 39 атак российских захватчиков.

Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов с применением 10 управляемых авиабомб, а также совершил 264 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.