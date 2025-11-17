Где и как в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики

"Укрэнерго"
Из-за массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре 18 ноября в большинстве областей Украины будут действовать ограничения.
С полуночи до 23:59 для бытовых потребителей введут почасовые отключения в пределах 1,5-4 очередей, а для промышленных объектов - лимиты мощности.
В "Укрэнерго" предупреждают, что в течение суток объемы и продолжительность ограничений могут меняться. Актуальные графики следует проверять на официальных ресурсах облэнерго.
Киев
Как отметили в ДТЭК, свет планируют отключать так:
- очередь 1.1 - без света с 07:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
- очередь 1.2 - без света с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
- очередь 2.1 - без света с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
- очередь 2.2 - без света с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
- очередь 3.1 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;
- очередь 3.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;
- очередь 4.1 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;
- очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;
- очередь 5.1 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 5.2 - без света с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 6.1 - без света с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 6.2 - без света с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30.
Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Киевская область
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
Днепропетровская область
Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений имеют следующий вид:
- 1.1 очередь: с 07:00 до 11:30 и с 15:30 до 21:00.
- 1.2 очередь: с 07:00 до 11:30 и с 15:30 до 21:00.
- 2.1 очередь: с 08:30 до 11:30 и с 15:30 до 21:00.
- 2.2 очередь: с 08:30 до 11:30 и с 15:30 до 21:00.
- 3.1 очередь: с 00:00 до 04:00, с 08:30 до 15:30 и с 18:30 до 24:00.
- 3.2 очередь: с 00:00 до 04:00, с 08:30 до 15:30 и с 18:30 до 24:00.
- 4.1 очередь: с 00:00 до 04:00, с 11:30 до 15:30 и с 18:30 до 24:00.
- 4.2 очереди: с 00:00 до 04:00, с 11:30 до 15:30 и с 18:30 до 24:00.
- 5.1 очередь: с 04:00 до 08:30, с 11:30 до 18:30 и с 21:00 до 24:00.
- 5.2 очередь: с 04:00 до 08:30, с 11:30 до 18:30 и с 21:00 до 24:00.
- 6.1 очередь: с 04:00 до 08:30 и с 13:00 до 18:30.
- 6.2 очередь: с 04:00 до 08:30 и с 13:00 до 18:30.
График отключений для потребителей ДТЭК можно посмотреть ниже
В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании: https: //www.dtek-dnem.com.ua/ua
Одесская область
Черкасская область
По команде НЭК "Укрэнерго" 18 ноября в Черкасской области с 00:00 до 24:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подчерк 1.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
- Подчерк 1.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
- Подчерк 2.1. 06:00 - 08:00, 11:00 - 13:00, 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00
- Подчерк 2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
- Подчерк 3.1 02:00 - 04:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
- Подчерк 3.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
- Подчерк 4.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00,
- Подчерк 4.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
- Подчерк 5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 00:00
- Подчерк 5.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 08:00 - 10:00, 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 22:00 - 00:00
- Подчерк 6.1 04:00 - 06:00, 09:00 - 11:00, 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
- Подчерк 6.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Сумская область
Завтра, 18 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":
- с 00:00 до 07:00 - 2 очереди
- с 07:00 до 13:00 - 3 очереди
- с 13:00 до 21:00 - 4 очереди
- с 21:00 до 24:00 - 3 очереди
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Кировоградская область
- Подчерк 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
- Подчерк 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
- Подчерк 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
- Подчерк 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
- Подчерк 3.1: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22
- Подчерк 3.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22
- Подчерк 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
- Подчерк 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
- Подчерк 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
- Подчерк 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
- Подчерк 6.1: 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24
- Подчерк 6.2: 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24
Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди принадлежит ваш адрес, можно здесь.
Черниговская область
По команде НЭК "Укрэнерго", 18 ноября будет действовать такой График почасовых отключений (ГПВ). Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться. Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Харьковская область
По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских обстрелов во вторник, 18 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 2 до 4 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- Подочередь 1.1 00:00-01:30; 07:00-12:00; 15:30-22:30
- Подчерк 1.2 00:00-01:30; 07:00-12:00; 15:30-22:30
- Подчерк 2.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30
- Подчерк 2.2 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30
- Подчерк 3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00
- Подчерк 3.2 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-24:00
- Подчерк 4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-21:00; 22:30-24:00
- Подчерк 4.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-21:00; 22:30-24:00
- Подчерк 5.1 05:00-08:30; 13:00-19:00; 22:30-24:00
- Подчерк 5.2 05:00-08:30; 13:00-19:00; 22:30-24:00
- Подчерк 6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
- Подчерк 6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00
Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.
Запорожская область
Согласно команде "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 18 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Одновременно будут отключаться: с 00:00 до 07:00 - 2 очереди, с 07:00 до 13:00 - 3 очереди, с 13:00 до 21:00 - 4 очереди, 21:00 до 24:00 - 3 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
- Подочередь 1.1: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 14:30 - 21:30
- Подчерк 1.2: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 14:30 - 21:30
- Подчерк 2.1: 00:30 - 04:00,, 11:00 - 14:30, 18:00 - 24:00
- Подчерк 2.2: 00:30 - 04:00,, 11:00 - 14:30, 18:00 - 24:00
- Подчерк 3.1: 00:00 - 00:30, 06:30 - 11:00, 14:30 - 21:30
- Подчерк 3.2: 00:00 - 00:30, 06:30 - 11:00, 14:30 - 21:30
- Подчерк 4.1: 00:00 - 00:30, 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:30 - 24:00
- Подчерк 4.2: 00:00 - 00:30, 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:30 - 24:00
- Подчерк 5.1: 07:30 - 14:30, 18:00 - 24:00
- Подчерк 5.2: 07:30 - 14:30, 18:00 - 24:00
- Подчерк 6.1: 00:00 - 00:30, 04:00 - 07:30, 12:30 - 18:00
- Подчерк 6.2: 00:00 - 00:30, 04:00 - 07:30, 12:30 - 18:00
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua
Полтавская область
На 18 ноября 2025 года
- с 00:00 по 07:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
- с 07:00 по 13:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
- с 13:00 по 21:00 введен ГПВ в объеме 4 очереди.
- с 21:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Житомирская область
По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей:
- с 00:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;
- с 08:00 до 14:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
- с 14:00 до 20:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;
- с 20:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для 2,5 очередей.
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".