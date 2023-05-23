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Где смотреть матчи сборной Украины в отборе Евро-2024: известен транслятор

Фото: Сборная Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Летние поединки сборной Украины в квалификации к чемпионату Европы 2024 года покажут в общем доступе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Матчи "сине-желтых" против сборных Северной Македонии и Мальты в прямом эфире покажет "Суспильне". Трансляции поединков 16 июня и 19 июня будут доступны на местных телеканалах общественного вещателя (к примеру, "Суспильне Киев", "Суспильне Львов").

В цифровом вещании Т2 также покажут матчи молодежной сборной Украины на Евро-2023 среди 21-летних. Поединки подопечных Руслана Ротаня против сверстников из Хорватии, Румынии и Испании будут доступны на местных телеканалах "Суспильного" и на платформе "Суспильне Спорт".

Ранее УЕФА изменил время начала матча квалификации к чемпионату Европы-2024 между сборными Украины и Мальты. Стартовый свисток раздастся в 19:00 вместо 21:45 по киевскому времени. Поединок примет словацкая Трнава.

Квалификация к Евро-2024 стартовала в марте двумя турами. Первый игровой день украинская команда пропустила, а во втором уступила сборной Англии (0:2). Летом "сине-желтые" встретятся с македонцами и мальтийцами, а 9 сентября проведут домашний матч против англичан.

К слову, Итальянская федерация футбола выбрала стадион для домашнего поединка против сборной Украины.

Напомним, ранее Ребров согласовал с УАФ контракт на работу со сборной Украины.

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