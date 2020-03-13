DCH Ярославського презентувала концепцію нового терміналу аеропорту у Дніпрі

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Проект враховує зростання пропускної здатності до 3 мільйонів пасажирів щороку

Представники групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського офіційно презентували архітектурну концепцію нового терміналу міжнародного аеропорту у Дніпрі спільно з компанією-проектувальником. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Презентація відбулася у Дніпропетровській обласній державній адміністрації за участю її керівника Олександра Бондаренка, народних депутатів Верховної Ради, обраних від Дніпра.

"В розробках був врахований досвід експлуатації міжнародного аеропорту "Харків". Була залучена австрійська компанія, яка раніше спроектувала успішний аеропорт "Харків". В проекті для Дніпра реалізовані деякі передові ноу-хау з міжнародної практики з проектування аеропортів, які забезпечують максимальний комфорт для пасажирів - це аеропортові технологічні та логістичні ланцюжки, дизайнерські та оформлювальні рішення, а також сервісні служби - митна, прикордонна та інші служби. У деякому віддаленні від основного термінала буде створено VIP-термінал", - сказала генеральний директор міжнародного аеропорту "Харків" Володимир Васильченко.

За словами директора компанії-проектувальника термінального комплексу UVT GROUP Андрія Антоненка, проект враховує зростання пропускної спроможності міжнародного аеропорту Дніпро до 3 мільйонів пасажирів щорічно протягом найближчих 20 років. Середня пропускна спроможність складе близько 1,6 мільйона пасажирів щорічно, а загальна площа запланованих площ нового терміналу, VIP-терміналу і допоміжних площ складе 35 тис. кв. м.

Водночас, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко, повідомив, що роботи по створенню злітно-посадкової смуги можуть початися вже влітку або восени поточного року.

"Проект дуже швидко рухається. Ще півроку тому не було нічого - ні грошей, ні договору на проектування. Була тільки завдання Президента України побудувати новий міжнародний аеропорт. Минуло півроку - і сьогодні у нас є гроші, є підписаний договір на проектування, у нас є готовий і працює приватний інвестор. Наше завдання тепер - контроль строків виконання завдань за проектом, тому що Дніпро й область чекають новий аеропорт - це дуже важливо, щоб ми були у сучасних транспортних інфраструктурних умовах, і були відкриті наші повітряні ворота", - сказав керівник області.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" минулого року відзначив своє 75-річчя, ступінь зносу конструктивного його будівель досягає 50%. Остання реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту проводилася близько 30 років тому.

Аеропорт міста-мільйонника має дуже низькою пропускною здатністю, а жителі Дніпра змушені користуватися аеропортами інших регіонів України для здійснення ділових та туристичних поїздок, здійснюючи далекі переїзди з пересадками.

Група DCH має успішний досвід модернізації міжнародного аеропорту "Харків" та його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які зв'язують місто регулярними прямими перельотами на ключові європейські ділові та культурні столиці, на популярні курорти.

За підсумками 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові обслужив понад 1,3 млн пасажирів, і, як писало РБК-Україна входить в ТОП-5 рейтингу найбільш динамічно розвиваються повітряних воріт континенту, який складає Міжнародна рада аеропортів (ACI Europe).

Аеропорт "Дніпро" після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, у тому числі Boeing 777.