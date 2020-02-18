Харківський аеропорт Ярославського увійшов до ТОП-3 найбільш швидкозростаючих в Європі

Міжнародний аеропорт "Харків" (hrk.aero)

Високу позицію в рейтингу забезпечив приріст пасажиропотоку аеропорту протягом 2019 року

Європейське відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) включило Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в трійку найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней європейського континенту серед аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів у рік за підсумками діяльності у 2019 році. Про це повідомляє прес-служба компанії-адміністратора аеропорту "New Systems AM", входить до групи DCH, з посиланням на дані Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe).

"Високу позицію в рейтингу забезпечив приріст пасажиропотоку аеропорту протягом усього року. У 2019-му Міжнародний аеропорт "Харків" обслужив на 38,4% більше подорожувальників, ніж роком раніше. За показниками грудня-2019 аеропорт "Харків" також увійшов в рейтинг: пасажиропотік в цьому місяці зріс на 45,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року", - повідомляють в компанії.

У компанії також відзначили, що у 2019 році харківський аеропорт вперше у своїй історії перетнув межу в 1 млн пасажирів на рік. Мільйонного пасажира аеропорт прийняв у жовтні минулого року, коли був продемонстрований рекордний приріст пасажиропотоку за підсумками одного місяця - на 70% до 140,5 тис. осіб.

Найпопулярнішими напрямами року з Міжнародного аеропорту "Харків" стали Київ, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх, Анталія, Варшава, Відень, Тель-Авів, Гданськ, Вроцлав та Дортмунд. У 2019 році аеропорт почав співпрацювати з компаніями Ryanair, Buta Airway і практично щомісяця анонсував відкриття нових регулярних повідомлень.

Нагадаємо, Міжнародна рада аеропортів (ACI Europe) вже включала харківський аеропорт Ярославського в ТОП-5 рейтингу повітряних воріт континенту за підсумками 3 кварталу 2019 року.

Раніше Олександр Ярославський підтвердив журналістам, що може збільшити пропускну здатність Міжнародного аеропорту "Харків", якщо виникне така необхідність. "У нас є абсолютно всі плани з розширення. Повірте мені, за цим справа не стане. Все в наших руках", - зазначив власник і президент групи DCH.

Як відомо, міжнародний аеропорт "Харків" входить у перелік лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування зльотів-посадок повітряних суден, а кількість обслуговуваних мандрівників на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах становило близько 1,3 млн осіб за підсумками 2019 року.

Інвестиції в реконструкцію аеропорту надала група компаній Олександра Ярославського в рамках підготовки інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому.

Харківський аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Як повідомляло РБК-Україна, проектна команда групи DCH наприкінці року почала виконання відповідних робіт з підготовки до будівництва нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня у місті Дніпро і навесні 2020 року приступить до будівельних робіт.