DCH Ярославського розпочала підготовчі роботи з модернізації аеропорту в Дніпрі

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DCH розпочала виконання відповідних робіт

Проектна команда групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського розпочала виконання відповідних робіт по підготовці до будівництва нового Міжнародного аеропорту "Дніпро". Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на прес-службу групи.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, глава Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко в ході презентації "Стратегії розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік" показав візуалізації майбутніх повітряних воріт регіону.

Нагадаємо, проект буде реалізований у форматі приватно-державного партнерства. Фінансування держчастки робіт (будівництво аеродрому) за проектом, визначеним президентом України Володимиром Зеленським одним з найважливіших пріоритетів розвитку інфраструктури Дніпра, виділено ВРУ у державному бюджеті – 2020.

Приватні інвестиції надасть Олександр Ярославський, чия група DCH займеться будівництвом аеровокзального комплексу. Бізнесмен готовий інвестувати в проект 70 мільйонів доларів США і розраховує в перспективі на пасажиропотік близько 4 мільйонів туристів на рік.

"Приватний інвестор продемонстрував, як буде зовні виглядати аеропорт і термінал. Австрійське архітектурне бюро вже зробило зовнішню концепцію аеропорту. Зараз починається проектування внутрішнього спорудження терміналу, після чого група DCH визначить будівельну компанію. Взимку або на початку весни буде зрозуміло, хто буде будувати термінал, а в квітні ми вже будемо розуміти після проведення тендеру, хто буде розбудовувати злітну смугу", - розповів Бондаренко.

Присутній на заході перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов підкреслив важливість проекту з будівництва аеропорту у Дніпрі, за яким з боку влади ведеться пильне спостереження.

"Ми раді, що Дніпропетровська ОДА підхопила наш курс розвитку і вже має певні досягнення. З хороших починань – будівництво нового аеропорту. Цього впродовж багатьох років чекали жителі всієї Дніпропетровської області. Держава вже виділила 1,2 млрд грн на реалізацію цього проекту. Будівництво аеропорту є однією з важливих завдань, за якими ми пильно спостерігаємо", — підкреслив представник Офісу президента Зеленського.

Перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович назвав створення сучасного аеропорту в Дніпрі мегапріорітетом національного і регіонального масштабу:

"Якщо ми говоримо про хороше авіасполучення, то в місті Дніпрі аеропорт поки що слабке місце. Всі розуміють глибину проблеми і бачать, що це є мегаприоритетом в країні та регіоні. З появою нового аеропорту настане довгоочікуване полегшення".

"За даними роликом-візуалізацією варто багато виконаної роботи проектними командами, які працюють кожен день. За першу половину 2020 року буде підготовлена вся технічна документація, ми розробимо проект і виберемо забудовника посадкової смуги, а приватний інвестор особисто вибере забудовника терміналу, який буде повністю оновлено. У липні 2020 ми плануємо почати будівництво злітно-посадкової смуги, одночасно інвестор почне будівництво терміналу", - заявив Олександр Бондаренко, зазначивши, що учасники заходу з Києва відчули на собі всі сумнівні "принади" старого аеропорту.

"Два дні аеропорт Дніпра не міг прийняти наших почесних гостей. Коли ми його зробимо, зможемо приймати гостей і при поганих погодних умовах, тому що буде нова навігаційна система класу 2А і диспетчери зможуть приймати літаки навіть в сильний туман. Зараз немає технологічної можливості прийняти літаки і бортпілоти повертаються в пункт відправлення. Бізнесмени скаржаться, що не можуть запрошувати в Дніпро своїх партнерів з інших країн і міст, тому що в місто проблемно добиратися. Новий аеропорт – це наш якісний зв'язок зі світом", — розповів глава ДніпрОДА.

Він нагадав, що після модернізації за участю DCH Олександра Ярославського аеропорт отримає сучасні навігаційні системи і зможе приймати найбільший сучасний авіалайнер — Боїнг 777. В результаті модернізації аеропорт Дніпра стане другим резервним майданчиком після Борисполя.