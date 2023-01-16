ГБР нашло доказательства против заместителя мэра Херсона, являвшегося идеологом среди оккупантов

"После российского вторжения мужчина вступил в должность так называемого "заместителя военно-гражданской администрации области" в незаконно созданном оккупационном органе во главе с известным предателем и коллаборантом Сальдо", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что он стал местным идеологом оккупантов и регулярно отчитывался перед кураторами за проделанную работу. ГБР обнаружило справку, где чиновник жалуется на засилье патриотически настроенных украинцев среди чиновников Херсонской области. Также коллаборант отчитывался об "увольнении" и "принятии на работу" людей, создании оккупационной пенсионной системы, выплате денег и организации работы почты. Бывший чиновник в своих обращениях постоянно благодарил РФ за "освобождение" и агитировал своих земляков к участию в фейковом "референдуме".

"Кроме того, ГБР изъяла документы по организации пропагандистских мероприятий, сценарию торжеств ко дню победы и дня России, символику РФ, георгиевские ленты, советские символы", - добавили правоохранители.

Решается вопрос о заочном сообщении ему о подозрении и объявлении в розыск.