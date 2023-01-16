ГБР нашло доказательства против заместителя мэра Херсона, являвшегося идеологом среди оккупантов

Бывший заместитель мэра Херсона во время оккупации города стал идеологом среди местных захватчиков. Правоохранители провели обыски и нашли документы, которые станут неопровержимыми доказательствами в суде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
"После российского вторжения мужчина вступил в должность так называемого "заместителя военно-гражданской администрации области" в незаконно созданном оккупационном органе во главе с известным предателем и коллаборантом Сальдо", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что он стал местным идеологом оккупантов и регулярно отчитывался перед кураторами за проделанную работу. ГБР обнаружило справку, где чиновник жалуется на засилье патриотически настроенных украинцев среди чиновников Херсонской области. Также коллаборант отчитывался об "увольнении" и "принятии на работу" людей, создании оккупационной пенсионной системы, выплате денег и организации работы почты. Бывший чиновник в своих обращениях постоянно благодарил РФ за "освобождение" и агитировал своих земляков к участию в фейковом "референдуме".
"Кроме того, ГБР изъяла документы по организации пропагандистских мероприятий, сценарию торжеств ко дню победы и дня России, символику РФ, георгиевские ленты, советские символы", - добавили правоохранители.
Решается вопрос о заочном сообщении ему о подозрении и объявлении в розыск.
Напомним, ранее Государственное бюро расследований (ДБР) задержало заместителя городского головы Херсона из команды гауляйтера Владимира Сальдо.
Как сообщалось, правоохранители сообщили о подозрении так называемой "заместительницы" Сальдо. Ею оказалась жительница Донецкой области.
Также в Житомирской области были арестованы активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья главного гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Компания занималась добычей и обработкой гранита.
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