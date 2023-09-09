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Суд дал "зеленый свет" для спецрасследования по экс-нардепу от ОПЗЖ

Киев, Суббота 09 сентября 2023 11:17
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Суд дал "зеленый свет" для спецрасследования по экс-нардепу от ОПЗЖ Фото: по экс-нардепу от ОПЗЖ проведут спецрасследование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Суд разрешил провести специальное расследование по делу бывшего нардепа от запрещенной ОПЗЖ Рената Кузьмина. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, бывший нардеп Кузьмин накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране.

С марта 2021 года по март 2022 года он также распространял информацию, которая носила пропагандистский характер.

Следствие пришло к выводу, что депутат формировал антиукраинское настроение, вредил суверенитету и территориальной целостности Украины, а также вел подрывную деятельность против нашей страны.

Стоит отметить, что Ренат Кузьмин сбежал из Украины, в марте его заочно арестовали.

Пророссийская ОПЗЖ запрещена в Украине

Напомним, Верховный суд Украины официально запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Возглавлял ее предатель и кум российского диктатора Виктор Медведчук.

Часть нардепов от ОПЗЖ еще до начала полномасштабного вторжения РФ сбежала из Украины. Другие - заявили о выходе из фракции. Следует отметить, что часть представителей этой партии уже лишили мандатов.

Как сообщалось, недавно нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев объявил подозрение в госизмене. СБУ разоблачила его на сотрудничестве с РФ.

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