ДБР взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт", - Арахамия

"Наш Антикоррупционный рейд ушел по тылам таможни. Несколько часов назад ДБР при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт", - заявил Арахамия.

Он пояснил, что бывший начальник таможенного поста задержан за требование и получение неправомерной выгоды за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

"И это в то время, как наш президент, руководство Офиса главы государства, правительство и дипломаты работают над тем, чтобы построить "зерновой коридор". Наши военные его охраняют, бизнес борется за каждый доллар экспортной выручки, и здесь появляется некий мужчина, который думает, что может организовать себе на этом схему", - подчеркнул глава фракции.