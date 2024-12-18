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ГБР: сторона обвинения будет просить арест для руководителя КРАИЛ

Фото: Иван Рудый, руководитель КРАИЛ (facebook.com/@sokolova.maryna.UA)
Автор: Иван Носальский

Суд может отправить руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого в СИЗО. О такой мере пресечения будет просить сторона обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

По словам Сапьян, пока что решается вопрос о вручении Рудому подозрения в пособничестве государству-агрессору и  незаконном хранении наркотических средств в больших размерах. Следующим этапом станет избрание меры пресечения. 

"Сторона обвинения будет просить заключение под стражей", - добавила она. 

Задержание Рудого

Напомним, сегодня, 18 декабря, стало известно, что украинские правоохранители задержали руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого.

По информации источников РБК-Украина, он мог поддерживать в Украине деятельность онлайн-казино Pin-Up. Его владельцами являются россияне.

Управляющий этого онлайн-казино после начала полномасштабного вторжения осуществлял финансирование ветеранов так называемой "СВО".

Также во время обысков у руководителя КРАИЛ был обнаружен кокаин в больших размерах.

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ГБР