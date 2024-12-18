ГБР: сторона обвинения будет просить арест для руководителя КРАИЛ

По словам Сапьян, пока что решается вопрос о вручении Рудому подозрения в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в больших размерах. Следующим этапом станет избрание меры пресечения.

"Сторона обвинения будет просить заключение под стражей", - добавила она.