ДБР: сторона обвинувачення буде просити арешт для керівника КРАІЛ

Затримання Рудого

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що українські правоохоронці затримали керівника Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

За інформацією джерел РБК-Україна, він міг підтримувати в Україні діяльність онлайн-казино Pin-Up. Його власниками є росіяни.

Керуючий цього онлайн-казино після початку повномасштабного вторгнення здійснював фінансування ветеранів так званої "СВО".

Також під час обшуків у керівника КРАІЛ було виявлено кокаїн у великих розмірах.

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