ГБР: сторона обвинения будет просить арест для руководителя КРАИЛ

Суд может отправить руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого в СИЗО. О такой мере пресечения будет просить сторона обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

По словам Сапьян, пока что решается вопрос о вручении Рудому подозрения в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в больших размерах. Следующим этапом станет избрание меры пресечения. "Сторона обвинения будет просить заключение под стражей", - добавила она.