ГБР: сторона обвинения будет просить арест для руководителя КРАИЛ
Суд может отправить руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого в СИЗО. О такой мере пресечения будет просить сторона обвинения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.
По словам Сапьян, пока что решается вопрос о вручении Рудому подозрения в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в больших размерах. Следующим этапом станет избрание меры пресечения.
"Сторона обвинения будет просить заключение под стражей", - добавила она.
Задержание Рудого
Напомним, сегодня, 18 декабря, стало известно, что украинские правоохранители задержали руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого.
По информации источников РБК-Украина, он мог поддерживать в Украине деятельность онлайн-казино Pin-Up. Его владельцами являются россияне.
Управляющий этого онлайн-казино после начала полномасштабного вторжения осуществлял финансирование ветеранов так называемой "СВО".
Также во время обысков у руководителя КРАИЛ был обнаружен кокаин в больших размерах.
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