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ДБР: сторона обвинувачення буде просити арешт для керівника КРАІЛ

Київ, Середа 18 грудня 2024 20:29
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ДБР: сторона обвинувачення буде просити арешт для керівника КРАІЛ Фото: Іван Рудий, керівник КРАЇЛ (facebook.com/@sokolova.maryna.UA)
Автор: Іван Носальський

Суд може відправити керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого в СІЗО. Про такий запобіжний захід буде просити сторона обвинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону.

За словами Сап'ян, наразі вирішується питання про вручення Рудому підозри в пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах. Наступним етапом стане обрання запобіжного заходу.

"Сторона обвинувачення проситиме взяття під варту", - додала вона.

Затримання Рудого

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що українські правоохоронці затримали керівника Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

За інформацією джерел РБК-Україна, він міг підтримувати в Україні діяльність онлайн-казино Pin-Up. Його власниками є росіяни.

Керуючий цього онлайн-казино після початку повномасштабного вторгнення здійснював фінансування ветеранів так званої "СВО".

Також під час обшуків у керівника КРАІЛ було виявлено кокаїн у великих розмірах.

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ДБР
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