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ГБР расследует падение военного истребителя в Винницкой области

Фото: ДБР расследует падение военного истребителя в Винницкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 12 октября, в Винницкой области разбился истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ. Правоохранители начали расследование по данному факту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"По предварительной информации, военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских БПЛА. Ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.

По словам следователей, вблизи пгт Турбов, во время уничтожения очередного объекта, обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета.

Именно поэтому пилот направил истребитель МиГ-29 в поле во избежание масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. Он катапультироваться и госпитализирован.

"Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Пострадавших среди населения нет", - добавили в ГБР.

Напомним, что вчера украинский пилот, сбивший пять дронов и две ракеты, катапультировался в Винницкой области.

Ранее украинские защитники сбили девять иранских дронов-камикадзе с помощью польских зенитных ракетных комплексов.

До этого украинские бойцы уничтожили 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 за 3,5 часа.

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