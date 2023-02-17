В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули предпринимателей на 92 млн гривен

ДБР и Нацполиция разоблачили преступную банду, которая обманула производителей сельхозпродукции на 92 млн гривен. Преступники выманивали деньги под видом покупки зерновых и масличных культур.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДБР.

"Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных "клиентов" мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных", - пишет пресс-служба.

В чем заключалась схема преступников:

после получения данных о потенциальном "клиенте", преступники подделывали паспорта, уставные и регистрационные документы предприятия, печати и прочее;

договаривались с представителями предприятий по реализации выращенной продукции;

"При этом они применяли манипулятивные технологии, например - предлагали выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени этого предприятия", - добавляет пресс-служба;

параллельно вели переговоры от имени "директора", заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции;

получали деньги на липовые счета и подделывали бухгалтерскую документацию для оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию;

перечисляли средства с банковских счетов на другие подставные и снимали наличные якобы под выплату заработной платы;

"Правоохранители остановили деятельность мошенников. Сейчас установлено 4 эпизода завладения деньгами хозяйствующих субъектов из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен", - пишет пресс-служба.

В своих схемах преступники использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.