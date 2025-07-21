ГБР сообщило о подозрении трем работникам НАБУ, им грозит 8 лет тюрьмы: детали

Первое ДТП

В одном из ДТП милиционер выезжая со второстепенной дороги в Киеве допустил столкновение с другим транспортным средством, которое ехало по главной дороге. В результате авто правоохранителя выехало за пределы проезжей части и совершило наезд на случайного пешехода. Последний получил тяжелые телесные повреждения, которые привели к ампутации левой нижней конечности.

Второе ДТП

В другой аварии правоохранитель, во время движения на 61 км автодороги Киев-Одесса, выехал за пределы проезжей части при попытке опередить попутный транспортное средство, после чего перевернулся и столкнулся с помещением здания АЗС.

"В результате столкновения пассажирка его автомобиля получила тяжкие телесные повреждения - многочисленные переломы, разрыв селезенки, ушиб головного мозга", - пишет ГБР.

Третье ДТП

В третьем ДТП, милиционер, во время движения на регулируемом перекрестке в Киеве, совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Что грозит

Трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК Украины. Им грозит 8 лет тюрьмы.