ГБР и СБУ сообщили о подозрении олигарху Новинскому

ГБР сообщило о подозрении олигарху Вадиму Новинскому. Он является так называемым "куратором" РПЦ в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, нардепу нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок", - говорится в сообщении.
Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти. По данным источников РБК-Украина, речь идет об олигархе Вадиме Новинском.
Как установило следствие, с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и в социальных сетях.
Депутат пытался формировать в украинском обществе антиправительственные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию и тому подобное.
"Пророссийский депутат, выполнял указания главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении", - отметили в ведомстве.
При этом, нардеп действуя в поддержку внешней политики РФ, систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды.
После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину он сложил полномочия и сейчас скрывается за границей. Однако продолжает осуществлять информационное воздействие, направленное на вред суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украина и предоставления РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.
Ему заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161).
Максимальное наказание за совершение таких действий - лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ужесточил санкции против бывшего народного депутата Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и ряда других священнослужителей.
А в апреле того же года СБУ арестовала активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского на более 144 млн гривен. В частности, речь идет о миллионах кубометров газа, которые находились в хранилищах АО "Укртрансгаз".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.