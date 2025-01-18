ГБР и СБУ сообщили о подозрении олигарху Новинскому

"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, нардепу нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок", - говорится в сообщении.

Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти. По данным источников РБК-Украина, речь идет об олигархе Вадиме Новинском.

Детали следствия

Как установило следствие, с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и в социальных сетях.

Депутат пытался формировать в украинском обществе антиправительственные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию и тому подобное.

"Пророссийский депутат, выполнял указания главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении", - отметили в ведомстве.

При этом, нардеп действуя в поддержку внешней политики РФ, систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды.

Где сейчас находится Новинский

После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину он сложил полномочия и сейчас скрывается за границей. Однако продолжает осуществлять информационное воздействие, направленное на вред суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украина и предоставления РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

Ему заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161).

Максимальное наказание за совершение таких действий - лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.