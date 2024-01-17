ГБР передало в суд материалы относительно непосредственных убийц активистов Майдана

По данным ведомства установлено, что указание применить оружие предоставил экс-президент Виктор Янукович. Находясь в резиденции "Межигорье", он через правительственную связь отдал преступный приказ Министру МВД на применение работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия к мирным участникам акции протеста.

"Исполнителями стали работники спецроты киевского "Беркута". Накануне им выдали огнестрельное оружие и боеприпасы", - отметили в ГБР.

Действовали при подготовке и по указанию

В ГБР информируют, что сотрудники роты во взаимодействии с работниками других подразделений на улице Институтской применили к безоружным активистам огнестрельное оружие. После чего по указанию "командира" стали отходить на заранее подготовленную позицию - бетонные блоки, перекрывавшие вход на территорию правительственного квартала.

Огонь по всем без разбора

Находясь за укрытием, спецназовцы продолжили производить прицельные выстрелы на поражение митингующих, которые не совершали никаких противоправных действий. В результате применения оружия стражи порядка убили 48 и ранили 90 участников акций протеста. Среди них были люди, пытавшиеся оказать помощь пострадавшим.

Лишь утром на следующий день после принятия Верховной Радой решения о возвращении спецподразделений в места постоянной дислокации бойцы спецроты отошли с занятых позиций.

Лишились доказательств

В дальнейшем, опасаясь преследования за совершенное, оружие было похищено и повреждено спецназовцами и, в частности, утоплено в водоеме на территории одного из районов Киева. Впоследствии часть оружия все же была обнаружена и идентифицирована.

Материалы направили в суд

"Обвинительный акт в отношении 9 "беркутовцев" направлен в суд для рассмотрения по специальной процедуре, в связи с укрывательством обвиняемых на территории страны-агрессора и приобретения ее гражданства. Ранее в суд было направлено еще 11 обвинительных актов", - сообщили в ГБР.

Относительно обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а также приняты меры по розыску их имущества и наложение на него арестов.