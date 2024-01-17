ДБР передало до суду матеріали щодо безпосередніх вбивць активістів Майдану

За даними відомства встановлено, що вказівку застосувати зброю надав експрезидент Віктор Янукович. Перебуваючи у резиденції "Межигір’я" він через урядовий зв’язок віддав злочинний наказ Міністру МВС на застосування працівниками правоохоронних органів вогнепальної зброї до мирних учасників акції протесту.

"Виконавцями стали працівники спецроти київського "Беркута". Напередодні їм видали вогнепальну зброю та боєприпаси", - зауважили в ДБР

Діяли при підготовці та за вказівкою

У ДБР інформують, що співробітники роти у взаємодії з працівниками інших підрозділів на вулиці Інститутській застосували до беззбройних активістів вогнепальну зброю. Після чого за вказівкою "командира" стали відходити на заздалегідь підготовлену позицію - бетонні блоки, що перекривали вхід на територію урядового кварталу.

Вогонь по всіх без розбору

Перебуваючи за укриттям, спецпризначенці продовжили здійснювати прицільні постріли на ураження мітингувальників, які не вчиняли жодних протиправних дій. У результаті застосування зброї правоохоронці вбили 48 та поранили 90 учасників акцій протесту. Серед них були особи, які намагались надати допомогу постраждалим.

Лише вранці наступного дня після прийняття Верховною Радою рішення про повернення спецпідрозділів до місць постійної дислокації бійці спецроти відійшли з зайнятих позицій.

Позбулись доказів

Надалі, побоюючись переслідування за вчинене, зброя була викрадена та пошкоджена спецпризначенцями й, зокрема, втоплена у водоймі на території одного з районів Києва. Згодом частина зброї все ж таки була віднайдена та ідентифікована.

Матеріали направили до суду

"Обвинувальний акт щодо 9 "беркутівців" направлено до суду для розгляду за спеціальною процедурою, у зв’язку з переховуванням обвинувачених на території країни-агресора та набуття її громадянства. Раніше до суду було направлено ще 11 обвинувальних актів", - повідомили в ДБР.

Відносно обвинувачених заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також вжито заходів щодо розшуку їх майна та накладення на нього арештів.