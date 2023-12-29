ГБР разрешили заочно расследовать дело в отношении заместителя председателя Госдумы РФ

Печерский районный суд города Киева разрешил правоохранителям проводить специальное досудебное расследование в отношении заместителя председателя Государственной думы РФ Александра Бабакова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Ранее ГБР сообщило о подозрении Александру Бабакову за оправдание и признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и временную оккупацию части территорий Украины в программах российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Также он голосовал в Госдуме за ряд "федеральных законов" о включении Запорожской и Херсонской областей, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области, в состав РФ.
Результатом умышленных действий российского депутата являются многочисленные человеческие жертвы среди украинских военнослужащих и мирного населения, повреждение и уничтожение объектов гражданской, критической и военной инфраструктуры в Украине.
Подозрение сообщено по факту:
Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
В ноябре прошлого сотрудники ГБР и СБУ сообщили о подозрении заместителю председателя Государственной думы РФ Александру Бабакову, владеющему украинской энергетической компанией VS Energy.
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