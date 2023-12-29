ДБР дозволили заочно розслідувати справу щодо заступника голови Держдуми РФ

Печерський районний суд міста Києва дозволив правоохоронцям проводити спеціальне досудове розслідування щодо заступника голови Державної думи РФ Олександра Бабакова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Раніше ДБР повідомило про підозру Олександру Бабакову за виправдання і визнання правомірною збройну агресію РФ проти України і тимчасову окупацію частини територій України в програмах російського пропагандиста Володимира Соловйова.
Також він голосував у Держдумі за низку "федеральних законів" про включення Запорізької та Херсонської областей, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу РФ.
Результатом умисних дій російського депутата є численні людські жертви серед українських військовослужбовців і мирного населення, пошкодження та знищення об'єктів цивільної, критичної та військової інфраструктури в Україні.
Підозру повідомлено за фактом:
Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
У листопаді минулого співробітники ДБР та СБУ повідомили про підозру заступнику голови Державної думи РФ Олександру Бабакову, який володіє українською енергетичною компанією VS Energy.
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