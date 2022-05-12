"Навіть, якщо покається": Джонсон не бачить можливості нормалізувати відносини з Путіним

Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи можна вітати Путіна на світовій арені, якщо він покається, Джонсон сказав:

"Покаяння буде дуже важким для Володимира Путіна зараз... я вважаю, немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти на все життя, як ми можемо нормалізувати стосунки із Путіним зараз".

Британський прем'єр зазначив, що світ ризикує повторити 2014 рік, коли Росія захопила Крим.

"Світ в основному сказав, що це жахливо. Ми засуджуємо це, ми не приймаємо - і ми це зробили. І ми ввели санкції. Але водночас ми почали говорити з ним, як рухатися далі. І Путін в основному використав це як спосіб провернути ніж в Україні. Тож якби українці зараз уклали будь-яку угоду з Путіним, ризик був би в тому, що він зробив би точно те ж саме, і вони це знають. Тому коротка відповідь - ні. Ніякої нормалізації, і Велика Британія дуже чітко це знає" - резюмував Джонсон.

Нагадаємо, на початку квітня Джонсон відвідав Київ з неофіційним візитом, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Британський прем'єр заявив, що Україна отримає бронетехніку і протикорабельні ракети та запевнив у непохитній підтримці.

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