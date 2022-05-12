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"Даже, если покается": Джонсон не видит возможности нормализовать отношения с Путиным

Фото: британский премьер Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, он не видит, как могут нормализоваться отношения с российским президентом Владимиром Путиным после вторжения РФ в Украину. Даже, если глава Кремля покается за содеянное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью LBC Radio.

Так, отвечая на вопрос журналиста, можно ли приветствовать Путина на мировой арене, если он раскается, Джонсон сказал:

"Покаяние будет очень тяжелым для Владимира Путина сейчас... я считаю, нет ничего невозможного, но я просто не могу понять на всю жизнь, как мы можем нормализовать отношения с Путиным сейчас".

Британский премьер отметил, что мир рискует повторить 2014 год, когда Россия захватила Крым.

"Мир в основном сказал, что это ужасно. Мы осуждаем это, мы не принимаем - и мы это сделали. И мы ввели санкции. Но в то же время мы начали говорить с ним, как двигаться дальше. И Путин в основном использовал это как способ провернуть нож в Украине. Поэтому если бы украинцы сейчас заключили какое-либо соглашение с Путиным, риск был бы в том, что он сделал бы точно то же самое, и они это знают. Поэтому короткий ответ - нет. Никакой нормализации, и Великобритания очень четко это знает" - резюмировал Джонсон.

Напомним, в начале апреля Джонсон посетил Киев с неофициальным визитом, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Британский премьер заявил, что Украина получит бронетехнику и противокорабельные ракеты и заверил в непоколебимой поддержке.

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