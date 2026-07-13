Не дают группу инвалидности. Как оспорить заключение медиков, чтобы решение пересмотрели

Главное: Шанс на успех . При наличии объективных медицинских оснований более 90% решений комиссии можно успешно обжаловать.

. При наличии объективных медицинских оснований более 90% решений комиссии можно успешно обжаловать. Временные рамки . Процедура апелляции и пересмотра дела, как правило, длится от 1 до 3 месяцев.

. Процедура апелляции и пересмотра дела, как правило, длится от 1 до 3 месяцев. Новый подход к оценке . Теперь ключевую роль играет не только диагноз, но и реальная способность человека к самообслуживанию.

. Теперь ключевую роль играет не только диагноз, но и реальная способность человека к самообслуживанию. Документы как доказательства . Успех обжалования полностью зависит от четкой фиксации всех осложнений еще до начала процедуры.

. Успех обжалования полностью зависит от четкой фиксации всех осложнений еще до начала процедуры. Оценка функциональности. Комиссия подробно анализирует качество жизни пациента, поэтому акцент следует делать на ограничениях в быту.

"В 90% случаев решение можно оспорить". Как это сделать

Обжалование медицинских заключений в Украине считают сложным бюрократическим процессом, и многие пациенты опускают руки еще на старте.

Однако адвокатская практика доказывает обратное: если у вас есть все нужные доказательства, то юридически правильные действия приносят результат.

"Практика показывает, что бояться этой процедуры не стоит. Если у пациента действительно есть реальные медицинские основания, зафиксированные болезни или осложнения, которые комиссия проигнорировала или оценила поверхностно, то в 90% случаев такое решение можно будет успешно обжаловать. Главное - иметь железобетонную документальную базу от профильных врачей", - подчеркивает в разговоре с РБК-Украина адвокат Рустам Нуриев.

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По словам юриста, ввязываться в этот процесс однозначно стоит, если заключение комиссии напрямую влияет на ваши права, статус или возможность дальнейшего лечения.

Как отмечает эксперт, любой спор с медико-экспертными органами требует от пациента выдержки.

Процесс не происходит за несколько дней, ведь предполагает истребование документов, подачу жалоб и проведение повторных заседаний.

"По времени весь этот процесс может занимать от одного до трех месяцев. Это средний срок, за который удается пройти все бюрократические звенья и добиться пересмотра дела или назначения дополнительного обследования", - объясняет адвокат.

Учитывайте свое состояние, не только диагноз.

Медико-экспертная система в Украине претерпела существенные трансформации, и пытаться пройти обжалование по "старым лекалам" - это распространенная ошибка, которая ведет к проигрышу.

Сегодня оценивание пациента происходит комплексно: раньше процедура была другой, и смотрели чаще на сам диагноз.

Теперь руководитель и члены комиссии смотрят не просто на название болезни в медицинской карточке, а на общее качество жизни человека и то, как он изменился.

"Сейчас вся система работает по обновленному комплексному подходу, оценивание идет совсем не так, как раньше. Пациентам во время подготовки документов и общения с экспертами стоит обязательно учитывать способность к самообслуживанию. Это один из ключевых критериев. Именно на этом комплексном анализе функциональности организма сейчас и строятся заключения", - говорит Рустам Бейказович.