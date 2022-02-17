Тиснучи на легальний бізнес, влада знищує робочі місця в Україні, - нардеп

Тиск влади на легальний бізнес матиме негативні наслідки для економіки країни та призведе до втрати тисяч робочих місць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Сергія Соболєва.

"Від того, що почали бити по великих міжнародних компаніях, наших компаніях, буде створення додаткових робочих місць? Ні, це створення проблем. І скорочення нових робочих місць", - зазначив Соболєв у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, підвищення фіскального навантаження на підприємців та тиск на них з боку правоохоронних органів, які тероризують бізнес перевірками, змушують підприємців та інвесторів тікати з країни, а значить українці втратять тисячі робочих місць.

"Коли в новій податковій реформі обкладання додатковим податком українського яйця, української яловичини - це створення нових робочих місць? Ні, це неправда", - наголосив Соболєв.

На його думку, українці мають оцінювати ефективність кожного президента чи прем’єра України виключно по тому, скільки нових робочих місць для українців він створив.

"Ключове питання, по якому оцінюється будь-яка влада, і кожен новий президент, прем’єр, який приходить, повинен сказати: за мою каденцію буде створено мільйон робочих місць, два мільйона робочих місць. Оцінюйте по цьому будь-яку особу. А не по безоплатних смартфонах, додаткових перевірках чи будь-чому іншому", - наголосив Соболєв.