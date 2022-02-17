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Тиснучи на легальний бізнес, влада знищує робочі місця в Україні, - нардеп

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 13:11
Тиснучи на легальний бізнес, влада знищує робочі місця в Україні, - нардеп Фото: Державне бюро розслідувань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Тиск влади на легальний бізнес матиме негативні наслідки для економіки країни та призведе до втрати тисяч робочих місць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Сергія Соболєва.

"Від того, що почали бити по великих міжнародних компаніях, наших компаніях, буде створення додаткових робочих місць? Ні, це створення проблем. І скорочення нових робочих місць", - зазначив Соболєв у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, підвищення фіскального навантаження на підприємців та тиск на них з боку правоохоронних органів, які тероризують бізнес перевірками, змушують підприємців та інвесторів тікати з країни, а значить українці втратять тисячі робочих місць.

"Коли в новій податковій реформі обкладання додатковим податком українського яйця, української яловичини - це створення нових робочих місць? Ні, це неправда", - наголосив Соболєв.

На його думку, українці мають оцінювати ефективність кожного президента чи прем’єра України виключно по тому, скільки нових робочих місць для українців він створив.

"Ключове питання, по якому оцінюється будь-яка влада, і кожен новий президент, прем’єр, який приходить, повинен сказати: за мою каденцію буде створено мільйон робочих місць, два мільйона робочих місць. Оцінюйте по цьому будь-яку особу. А не по безоплатних смартфонах, додаткових перевірках чи будь-чому іншому", - наголосив Соболєв.

Нагадаємо, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур.

Також на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).

У грудні 2021 року податкова донарахувала одній із великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" заперечила рішення податкової в суді.

Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.

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