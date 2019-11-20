Тиск на Україну чинився за вказівкою Трампа, - посол США в ЄС

Посол Сполучених Штатів в Євросоюзі Гордон Сондленд під час відкритого обговорення в Палаті представників Конгресу США заявив, що американський президент Дональд Трамп змусив його працювати з особистим адвокатом Рудольфом Джуліані, щоб змусити Україну розпочати справу проти колишнього віце-прем'єра Джо Байдена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, він разом з міністром з питань енергетики Ріком Перрі та колишнім спеціальним представником по Україні Куртом Волкером працював з Рудольфом Джуліані по Україні "за прямою вказівкою президента США".

"Секретар Перрі, посол Уолкер і я працювали з Рудольфом Джуліані по Україні за прямою вказівкою президента США. Ми не хотіли працювати з Джуліані. Всі ми розуміли, що якщо ми відмовимося працювати з Джуліані, ми втратимо важливу можливість зміцнити відносини між США і Україною. Тому ми виконували розпорядження президента", - заявив він.

Гордон також підкреслив, що на той момент він не знав про плани особистого адвоката Дональда Трампа по Україні, а якби він знав, то відмовився б від співпраці з ним.

Він додав, що був категорично проти затримки виділення Україні військової допомоги і не отримав від Білого дому пояснень, чому це було зроблено.

"Ми працювали з Джуліані за вказівкою Трампа, ми не хотіли ніяких передумов для виділення допомоги Україні", - повідомив Сондленд.

Нагадаємо, вчора в Конгресі відбулися публічні слухання чотирьох ключових свідків у справі про імпічмент президента Трампа. Показання дали Олександр Віндман, Дженніфер Вільямс, Курт Волкер і Тому Моррісон.

Після чого в Сполучених Штатах вирішили прийняти заходи для захисту Олександра Виндмана. Армія США перемістить Виндмана і його сім'ю на військову базу, якщо зросте загроза їхнього життя.