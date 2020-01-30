Дату релізу "держави в смартфоні" перенесли

Реліз мобільної програми "Дія", за допомогою якої ряд державних послуг будуть доступні в режимі онлайн, перенесли на тиждень. Про це повідомляє прес-служба програми в Facebook.

Зазначимо, що презентація повинна була відбутись сьогодні.

"Презентація "Дії" переноситься з 30 січня і відбудеться через тиждень", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в грудні доступ до додатка "Дія" відкрили для 5 тис. українців. На стадії бета-тестування додаток давав можливість зберігати водійські права і техпаспорт на автомобіль в електронному форматі. При цьому поліцейські зобов'язані приймати електронні документи так само, як і фізичні.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив про скасування обов'язкової для державних органів процедури дублювання електронних декларацій в паперовій формі.

Додамо, що восени 2019 року Дубілет анонсував, що уряд планує до кінця року перевести документообіг між Верховною радою і Кабінетом міністрів в електронну форму.

Також вже Кабінет міністрів України прийняв рішення про запуск пілотного проекту безпаперових квитанцій "Check".