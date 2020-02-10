Дата візиту Зеленського в США повинна стати відома найближчим часом, - Єрмак

Дата візиту президента України Володимира Зеленського в США повинна стати відома найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю помічника Андрія Зеленського Єрмака в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Києва заявив, що дати повинні з'явитися найближчим часом.

"Дат як і раніше немає. Пан Помпео заявив, що вони повинні з'явитися найближчим часом. Я думаю, що у них закінчаться всі внутрішні процедури, пов'язані з імпічментом, і найближчим часом ми повинні отримати дати візиту. Це буде історичний візит президента Зеленського в Сполучені Штати", - зазначив Єрмак.

Також він повідомив, що відносини між Україною і США виходять на новий рівень

"Цей візит (Помпео в Україну - ред.) підкріпив то розвиток україно-американських відносин, його позитивні тенденції. Було обговорено ряд моментів, пов'язаних з питаннями безпеки, енергетики. Це був ще один крок, який показує, що українсько-американські відносини виходять на новий рівень", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в кінці 2019 року в Білому домі висловили впевненість, що нова зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом відбудеться.

Також РБК-Україна писало, що Помпео назвав Україну великим партнером США.

Відзначимо, 5 лютого Сенат виправдав президента США Дональда Трампа першої статті імпічменту "Зловживання владою". За статтю проголосували 48 сенаторів (всі демократи + 1 республіканець), 52 голоси були "проти".